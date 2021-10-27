هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 04:10 مساء

قامت إحدى شركات التأمين بدراسة، نتج عنها أن 12% من سائقي السيارات يعتقدون أنه لا يمكن قيادة السيارة الكهربائية تحت المطر.
على الرغم من أنه لن يكون مفاجئًا لـ 88% من السائقين المتبقين، إلا أنه يمكنك قيادة سيارة كهربائية في المطر، كما أشارت جمعية السلامة الكهربائية أولاً «ESF» إلى أن المهندسين حرصوا على أن تكون السيارات مقاومة للماء.

وتابعت الجمعية قائلة: «محطات الشحن مقاومة للماء أيضًا، لذا ستكون قادرًا على الشحن تحت المطر، وإذا كنت في شك، فراجع الشركة المصنعة».
وهناك بعض الأمور الواجب فعلها وهي من الفطرة مثل، عدم ترك النوافذ مفتوحة أثناء هطول المطر وغلق فتحة السقف، لأنها يمكن أن تتسبب في إتلاف التركيبات والتركيبات والأقراص والمفاتيح الداخلية، وهذه الأمور مطلوبة أيضًا في السيارات الكهربائية.

وكشف تحقيق أجرته جمعية السلامة الكهربائية أولاً «ESF»، استخدام حوالي ثلاثة أرباع السائقين خيوط تمديد محلية متعددة المقابس للشحن من التيار الكهربائي في منازلهم، على الرغم من أنها غير مناسبة للاستخدام في الهواء الطلق.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين خضعوا لهذا التحقيق البالغ عددهم 1500 شخص الذين يتقاضون رسومًا باستخدام سلك تمديد تركوا الكابلات تصل إلى سيارتهم أثناء المطر، وهذا يعرض المالك لخطر التعرض لصدمة كهربائية، كما يمكن أن تؤدي هذه الممارسة أيضًا إلى زيادة الحمل على الإمداد المحلي، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي أو نشوب حريق.

وعند القيادة أثناء فيضان، يتم تطبيق القواعد المعتادة، لا يجب عليك القيادة خلال فيضان، وقم بالبحث عن طرق أخرى بديلة، حيث 300 مم فقط من المياه المتدفقة كافية لتعويم سيارتك.

ولكن في حالة غمر المياه للسيارة فمعظم السيارات الكهربائية مزودة بإغلاق محكم لوحدات القيادة والبطاريات.
وهناك أدلة تشير إلى أن أداء السيارة الكهربائية أفضل من أداء السيارة التقليدية عند الخوض في الماء، فعلى سبيل المثال، جاكوار I-Pace قادرة على السير في المياه بعمق يبلغ 500 ملم، وتتميز بأنظمة أمان مصممة للتعامل مع حالة الفيضان.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟