3 أسباب وراء ضعف كهرباء السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 01:02 مساء
إليك بعض أسباب ضعف كهرباء السيارة وكيفية حل هذه المشكلة وتجنبها

خطورة مشكلة ضعف كهرباء السيارة تكمن في أنها قد تضر بسلامة السيارة ومالكها معًا، لذلك نقدم لك بعض أسباب ضعف كهرباء السيارة وكيفية حل هذه المشكلة وتجنبها.
فتعرف على هذه الأسباب معنا، وفقًا لموقع «الموضوع».
يؤكد خبراء السيارات أنّه يوجد الكثير من الأسباب المؤدية إلى تعطيل السيارة، وعند التعرّض لهذه المشكلة يجب فحص ما يأتي:

فحص الدينمو والكابلات
- يجب مراقبة الدينمو والتأكّد من عدم تلفه أو عطله، ثم مراقبة كابلات البطارية والأسلاك التي تربط بين قطبي البطارية للتأكّد من عدم وجود قطع بالأسلاك أو تلفها. الفحص بجهاز الأفوميتر
- يجب أن يتوفر جهاز أفوميتر لقياس جهد البطارية للتأكد من أنَّ جهدها ما زال 12 فولت، فإذا وجدنا البطارية جيدة وحالتها ممتازة يجب التأكد من عدم تلف كابل البطارية باستخدام الجهاز لأنّه في غالبية الأوقات لا يوصل التيار الكهربائي، وإذا وجدنا البطارية ضعيفة نسبياً يجب فحص الدينمو وتشغيل السيارة باستخدام بطارية أخرى، والتأكّد من خلوّ الدينمو من العطل والخراب بقياسه أثناء تشغيل السيارة والتأكّد من أنَّ جهده ما زال 13 فولتاً، فإذا كان جهد الدينمو أقلّ سنحتاج إلى صيانته أو تبديله.

المنظم
- يُستخدم المنظم لتفادي مشكلة ضعف كهرباء السيارة أو عطل بطاريتها يُمكن استخدام منظّم لكهرباء السيارة، حيث يعمل على زيادة فترة حياة البطارية بنسبة عالية مع العلم أنّه يصلح لجميع أنواع المركبات سواءً كانت تحتاج إلى الديزل أو البنزين، وتكمن آلية عمله في تقليل نسبة احتراق المحرك الداخلي له وزيادة سرعة استجابته بسبب تنظيم أداء الترددات والذبذبات الخاصة بالتيار الكهربائي في السيارة.

زيادة حجم السلك السالب
- يُمكن زيادة حجم السلك السالب المتصل بجسم السيارة من خلال أخذ نوعية جيدة من الأسلاك الموصلة للكهرباء بشرط أن تكون مقاومتها صفر، ثمَّ نقسمه إلى ثلاثة أسلاك متساوية، ونوصل كلّ سلك من الأسلاك الثلاثة مع قطب البطارية السالب، حيث يتصل سلك مع الدينمو، وسلك مع جسم السيارة، وسلك مع المحرك.

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