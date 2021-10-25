ما جديد تويوتا «جي آر سبورت»؟

تويوتا تطرح سيارات هيلوكس جي آر سبورت 2022 بتحسينات جديدة

طرحت شركة تويوتا نسخة من سيارتها «جي آر سبورت» الجديدة من هيلوكس بيك أب والتي تسير على غرار طراز هيلوكس Revo جي آر سبورت الذي تم طرحه في تايلاند في أغسطس، لكن مع حصول هيلوكس جي آر سبورت بشكل أساسي على ترقية تجميلية على الطراز القياسي فتعمل هيلوكس جي آر سبورت الجديدة بمحرك ديزل توربو سعة 2.4 لتر بقوة 147 حصانًا.

تتمتع سيارات تويوتا هيلوكس جي آر سبورت بواجهة أمامية فريدة تمامًا مقارنة بالموديل القياسي، تحصل على شبكة سوداء جديدة مميزة مع المزيد من عناصر بلون الهيكل حولها وحروف كبيرة على شكل «تويوتا» في المنتصف، كما تحتوي على أقواس عجلات بلون الهيكل زادت من عرض السيارة بمقدار 45 ملم.

تشمل المزايا الأخرى عجلات جديدة مقاس 18 بوصة مطلية باللون الأسود والأسود المتزلجون الصخري وفرجار مكابح حمراء في الأمام ومصد خلفي أسود جديد واثنين من شارات جي آر سبورت.

هناك الكثير من التحسينات داخل المقصورة، بالإضافة إلى مقاعد جديدة مع تنجيد من الجلد الصناعي وشعارات جي آر في مساند الرأس وجلد مدبوغ أحمر على المساند العلوية للمقاعد الأمامية، كما تحتوي على درزات متباينة باللون الأحمر، وعجلة قيادة جديدة تحمل علامة GR، ودواسات ألمنيوم رياضية، ومفاتيح تبديل مجداف معدنية، ومجموعة العدادات الخاصة بـ«جي آر وزر» تشغيل المحرك الذي يحمل علامة GR.

ومع ذلك، تحت غطاء المحرك، تحمل هيلوكس جي آر سبورت نفس مجموعة نقل الحركة بقوة 147 حصانًا و 400 نيوتن متر و2.4 لتر توربو ديزل كنموذج قياسي في اليابان، وتأتي مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع نظام دفع رباعي اختياري، حصلت هيلوكس جي آر سبورت أيضًا على نغمة تعليق فريدة لتحسين استجابة التوجيه والتعامل.

هذا المحتوى من تيربو العرب