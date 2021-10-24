بالفيديو: 5 نجوم لـ«فولكس فاغن» في اختبار السلامة

فولكس فاغن ID.4 RWD تحصل على خمسة نجوم في اختبار السلامة من NHTSA

تستعد نسخة سيارة فولكس فاغن ID.4 RWD للحصول على 5 نجوم في اختبارات الأمان من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، وهي وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأميركية، كجزء من وزارة النقل، والتي تضع العديد من المعايير والاختبارات للتأكد من سلامة السيارة عند تعرضها للحوادث مع إجراء تصوير للسيارة أثناء اصطدامها لتحصل فولكس فاغن على 5 نجوم في هذا الاختبار بعد تعرضها لعدد من الحوادث وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

حصلت نسخة الدفع الخلفي من فولكس فاغن ID.4 على تصنيف أمان شامل من فئة 5 نجوم من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وهي أفضل نتيجة أخرى لمعيار ID.4، بعد اختيارها الأفضل في اختيار سلامة الطرق السريعة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة «IIHS» والتي حصلت عليه في سبتمبر، و5 نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة «Euro NCAP» في أبريل.



من المفترض أن تحصل نسخة الدفع الرباعي أيضًا على تصنيف 5 نجوم من NHTSA، لكنها في الوقت الحالي تنتظر نتائج اختبار التمرير: