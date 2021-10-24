تعديلات جديدة على جي إم سي «سييرا 2022»

GMC تضيف تحسينات داخلية وخارجية على سيارتها الجديدة سييرا 2022

أضيفت تحسينات كبيرة على سيارة جي إم سي «سييرا 2022»، من الداخل والخارج.

ومن الخيارات الداخلية التي تُشعر أصحابها بالفخامة هي الشاشات الأكبر حجمًا، إلى القيادة دون استخدام اليدين Super Cruise، حيث حرصت شركة GMC على أن تجعل التصميمات الداخلية لسييرا أجمل بكثير بفضل شاشات العرض الرقمية الأكبر والمواد الأكثر ثراءً، لا سيما في الحواف العلوية.

لبعض الوقت، لم تحقق العلامة التجارية التي روجت لأحدث طرازات دينالي من فئتها باعتبارها من أفخم السيارات في عالم الأعمال تلك التوقعات، فلم تبدو التصميمات الداخلية الحديثة لسيارة سييرادينالي غنية مثل تلك الموجودة داخل المنافسين مثل رام 1500 من الدرجة الأولى، أدركت جي إم سي بوضوح التفاوت في الجودة والميزات التقنية، والتي يمكن القول إنها أكبر التغييرات على سييرا 2022، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



لذا أعيد تنظيم تشكيلة سيارة سييرا الجديدة والتي تزن نصف طن مع طراز أساسي أعيد تسميته، والتي تضيف المزيد من الميزات والتصميمات الداخلية الأكثر جمالًا، تتمتع سيارات سييرا 1500 طراز 2022 بواجهة أمامية بمظهر جديد، مع تصميمات شبكية جديدة ومصد محدث، وزوج من المصابيح الأمامية LED المنقحة مع مصابيح نهارية حديثة التصميم تكمل التغييرات، وستتحرك بعض الأضواء أيضًا بتسلسلات مختلفة عند بدء تشغيل الشاحنة أو السير بعيدًا ونحوها.



تحسينات أخرى على سيارة «سييرا 2022»

بدءًا من طراز SLE، تستفيد مقصورة سييرا من تحول كبير يتضمن لوحة عدادات رقمية جديدة مقاس 12.3 بوصة وشاشة لمس مركزية مقاس 13.4 بوصة، تعد مجموعة المقاييس قابلة للتهيئة بدرجة كبيرة، كما يدعم نظام المعلومات والترفيه المحدث الآن متجر تطبيقات جوجل، والخرائط والمساعد الصوتي.



وأضيف نظام Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto بشكل قياسي مع شاشة لمس كبيرة أيضًا، كما تتوفر أيضًا شاشة عرض كبيرة، إلى جانب الكونسول الوسطي المصمم حديثًا.



تتميز الموديلات ذات المقاعد الحاضنة الأمامية بمقبض إلكتروني على شكل حرف T، أولئك الذين لديهم مقعد أمامي لديهم ناقل حركة مثبت على عمود، بالإضافة إلى ذلك، تأتي الحواف العلوية الآن بشكل قياسي مع عمود توجيه قابل للتعديل كهربائيًا.

مواصفات محرك «سييرا 2022»

يستمر عرض سييرا التي يبلغ وزنها نصف طن بمحرك V8 بقوة 355 حصانًا أو محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانًا، يتوفر أيضًا شاحن توربيني سعة 2.7 لتر وأربعة محركات ديزل Duramax سعة 3.0 لتر مضمنة بستة لترات، تم إسقاط 4.3 لتر V-6 العام الماضي، تقول جي إم سي إن محرك التوربو الأربعة قد تم تحديثه ليكون أكثر دقة ويصنع المزيد من عزم الدوران ، 420 رطلاً مقابل 383، وقد تمت إعادة معايرة أوتوماتيكي ثماني سرعات ليكون أكثر استجابة، بفضل تعديلات الهيكل، أصبح ديزل Duramax متوافقًا الآن مع حزمة Max Trailering، والتي تسمح له بسحب ما يصل إلى 13.200 رطل، في السابق، كان بإمكان سيارات Sierras التي تعمل بالديزل سحب ما يصل إلى 9.200 رطل فقط.



عند الصعود إلى داخل السيارة يمكنك الاستمتاع بأسطحة المكسوة بالجلد والخشب ذي المسام المفتوحة، بطانة السقف مصنوعة من microsuede، وتتميز المقاعد الأمامية الجلدية بضبط كهربائي لـ16 وضعية مع وظائف التدليك،

ومن المتوقع أن تصل 2022 سييرا 1500 إلى الوكلاء في الربع الأول من العام المقبل، سيبدأ سعر سييرا برو للمبتدئين من 32.495 دولارًا أميركيًا .

GMC تضيف تحسينات داخلية وخارجية على سيارتها الجديدة سييرا 2022

GMC تضيف تحسينات داخلية وخارجية على سيارتها الجديدة سييرا 2022