أسباب غير تقليدية تؤدي لانقلاب السيارة

انقلاب السيارة يحدث عند توفر بعض الأسباب بعضها غير شائع (الإنترنت)

لدى بعض أنواع المركبات ميل مرتفع بشكل كبير للانقلاب، حتى في ظل ظروف القيادة المتوسطة ودخول المنعطفات على سرعات لا تعتبر عالية.

وتضم هذه الأنواع السيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات وشاحنات البيك أب، مما يعرض السائق الركاب لخطر كبير، وفق «سعودي أوتو».

وتشمل السيناريوهات الأخرى التي قد تتسبب في انقلاب مركبة SUV أو سيارة عادية الاصطدام بالحاجز الواقي، والاصطدام بالرصيف، وغيرها من العوامل المشابهة.

كذلك يمكن لتعديل السيارة أن يتسبب في خطر انقلابها، مثل رفعها أكثر أو وضع معدات وإكسسوارات ثقيلة على سقفها.

ويمكن أن يتسبب تحميلها بشكل غير متوازي في انقلابها.

وفي حادث انقلاب السيارة، ينقلب الركاب بعنف، مما يؤدي إلى زيادة خطر التعرض لإصابات خطيرة في الرأس والرقبة.

وفي الحالات التي يسقط فيها الشخص من السيارة أثناء انقلابها، فإن التأثير الناتج له احتمال كبير أن يكون قاتلاً.