مازدا تسحب سيارتها CX 2021

مازدا تستدعي 4433 مركبة من سيارات CX-9 الخاص بموديل 2020- 2021

أعلنت شركة مازدا للسيارات عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» قيامها باستدعاء 4433 مركبة من سيارات مازدا CX-9 الخاص بموديل سنة 2020- 2021.



وأرجعت الشركة السبب لسحب هذا الموديل ولهذا العدد من سيارات مازدا الجديدة، إلى وجود خلل في السيارة في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، والذي تكمن خطورته في أنه قد يؤدي إلى تحرك مقاعد السيارة إلى الأمام في حال وقوع حادث، مما يُزيد من مخاطر الإصابة وتعريض سلامة الراكبين للخطر، وفقا لموقع «تيربو العرب».



لذا قامت بسحب واستدعاء عدد 4433 سيارة من السوق السعودية بشكل مبدئي، كذلك حث المواطنين على القيام بعدد من الإجراءات أيضًا، أولها الدخول على موقع سحب السيارات وهو recalls.sa والتأكد من شمول رقم هيكل المركبة ضمن السيارات الواجب سحبها.



حيث تقوم بالدخول على الموقع الالكتروني وإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت سيارتك من ضمن السيارات الداخلة في نطاق عملية الاستدعاء، حيث ستجد مستطيل تقوم بإدخال فيه رقم سيارتك مع الضغط على بحث.



والإجراءات الأخرى في حال وجدت سيارتك مشمولة ضمن السيارات المُستدعاة، متمثلة في التواصل مع الشركة أو الوكيل من أجل القيام بإصلاح السيارة اللازم على أن يكون ذلك مجانًا.



يُذكر أن هذا ليس الاستدعاء الأول لسيارة مازدا CX-9، حيث سبقه استدعاء أكثر من 2500 سيارة منذ حوالي أسبوع في المملكة، ويرجع سبب الاستدعاء بسبب وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى عدم بدء تشغيل محرك السيارة، أو قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة مما يرفع نسب التعرض للحوادث.



لذا إذا كنت أحد ملاك سيارة مازدا الجديدة من طراز CX-9 فعليك التوجه إلى الوكيل من أجل فحص السيارة والتأكد من خلوها من المشكلات أو العيوب التي قد تعرض حياتك وحياة من تحب للخطر.