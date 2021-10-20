السيارات الكهربائية تهدد مستقبل 30 ألف عامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 12:00 مساء
السيارات الكهربائية تهدد برحيل 30 ألف عامل

حذر هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، من أن الشركة مهددة بخسارة 30 ألف وظيفة إذا أخرت الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية.

وأفاد موقع «thedriven» الأسترالي بأن ديس حذر في اجتماع مجلس الإشراف في سبتمبر من أن فولكس فاغن قد تفقد 30 ألف وظيفة إذا استمرت في البطء للتحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشار ديس إلى المنافسة من الوافدين الجدد في السوق الألمانية مثل شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا كسبب لتسريع التحول الخاص بشركة فولكس فاغن.

وأعلنت تسلا في وقت سابق إنها ستنتج 500 ألف سيارة سنويًا في ألمانيا مع 12000 موظف، وبالمقارنة، فإن موظفي فولكس فاغن البالغ عددهم 25000 موظف قادرون فقط على إنتاج حوالي 700 ألف سيارة في مصنع فولفسبورغ التابع لها.

وأكد الناطق باسم فولكس فاغن موقف أن وجود تسلا وشركات السيارات الكهربائية الأخرى في ألمانيا زاد من السرعة التي تحتاج إليها فولكس فاغن للانتقال إلى المركبات الكهربائية، لكنها نفت إجراء أي حسابات محددة بشأن عدد الوظائف التي يمكن أن تفقد إذا تركت الشركة وراءها.

وقال الناطق باسم فولكس فاغن مايكل مانسكي: «ليس هناك شك في أنه يتعين علينا معالجة القدرة التنافسية لمصنعنا في فولفسبورغ في ضوء الداخلين الجدد إلى السوق»، مشيرًا على وجه التحديد إلى تسلا وشركات صناعة السيارات الصينية الجديدة التي تشق طريقها إلى أوروبا.

وأضاف مانسكي في تصريحاته: «تضع Tesla معايير جديدة للإنتاجية والنطاق في Grunheide»، مشيرًا إلى مصنع Tesla قيد الإنشاء بالقرب من برلين والذي يعد بالعمل بأقصى طاقته، سيكون قادرًا على إنتاج ما بين 5000 و 10000 سيارة في الأسبوع.

وقال مانسكي: «هناك نقاش جارٍ الآن وهناك بالفعل العديد من الأفكار الجيدة، ولكن لا توجد سيناريوهات محددة».
ويعكس شيئًا من الآراء المختلفة السارية حاليًا في عالم السيارات، ورد ناطق باسم مجلس عمال فولكس فاغن قال لـ«رويترز» إنه في حين أنهم لن يعلقوا على ما إذا كان ديس قد أدلى بهذه التصريحات، فإن «تخفيض 30 ألف وظيفة هو أمر سخيف ولا أساس له».

ومن جانبه قال ناطق باسم نقابة أخرى من منطقة ساكسونيا الألمانية، وهي ثاني أكبر مساهم في فولكس فاغن، إن مثل هذه التخفيضات «غير واردة».

ويعد التهديد بفقدان 30 ألف وظيفة «غير وارد»، وهو على الأرجح سبب قيام ديس - الذي صنع اسمه كرئيس تنفيذي لشركة فولكس فاغن من خلال إلزام شركته بانتقال سريع للسيارة الكهربائية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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