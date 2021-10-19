خطوات صيانة السيارات الكهربائية

إليك خطوات سهلة وسريعة لصيانة السيارات الكهربائية

يوجد اختلاف كبير بين صيانة السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ونظيرتها الكهربائية في جميع القطع التي تعمل بالسيارة متضمنة المحرك والإطارات والمكابح وأدوات الإضاءة.

ونشر موقع «uk.motor1» البريطاني تقريرًا مطولًا عن كيفية صيانة السيارات الكهربائية في ظل الانتشار السريع للصناعة والتنافس المستمر بين الشركات.

صيانة الإطارات

- الإطارات جزء لا يتجزأ من أي سيارة، ومع المركبات الكهربائية فإنها تشبه إلى حد كبير سيارة الاحتراق، فيجب فحصها بحثًا عن الشقوق والتآكل غير المتساوي وبالطبع مستويات الخيط المناسبة.

- العديد من المركبات الكهربائية أثقل من نظيراتها في الاحتراق، لذا يمكن أن تعاني من تآكل إطارات أكثر بقليل، أضف إلى ذلك مع عزم الدوران الفوري الذي تحصل عليه في EV ووجد بعض سائقي السيارات الكهربائية أنهم ينطلقون بسيارتهم بشكل أبطأ للحفاظ على عمر البطارية.

الفرامل

- وفيما يتعلق بالفرامل، فإننا ننتقل إلى أحد أفضل أجزاء خدمة المركبات الكهربائية، لأنك لن تحتاج إلى تغييرها في فترة قصيرة، حيث تحافظ وسادات الفرامل وأقراص المكابح على فترات أطول بكثير في EV بفضل الكبح المتجدد.



- وتستفيد السيارات الهجينة من قوة المكابح الاحتكاكية وطرد الحرارة ليتم استخدام هذه الطاقة لإبطاء السيارة وإعادة شحن البطارية! هذا يعني أن العديد من مالكي المركبات الكهربائية يمضون سنوات دون الحاجة إلى تغيير وسادة الفرامل أو القرص.



صيانة البطارية

- تعد بطارية السيارة الكهربائية من الأشياء التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالحديث عن صيانة المركبات الكهربائية، ولكن في الحقيقة لا توجد أي أجزاء متحركة، مع استبعاد الإلكترونات بالطبع! فمن المؤكد أن البطارية ستتحلل بمرور الوقت، ولكنها ليست شيئًا يحتاج إلى الصيانة بالطريقة التي اعتدنا عليها، وهناك متخصصون يمكنهم تفكيك حزمة بطارية واستبدال الخلايا أو إعادة توازنها، ولكن هذه مناسبة نادرة جدًا ولن تحدث إلا بعد فترة كبيرة من القيادة.



- ويتم الحديث عن عمليات استبدال البطاريات باهظة الثمن كثيرًا، لكن بطاريات EV تدوم لفترة أطول بكثير مما توقعه المعترضون عليها بالطبع، كما يتم ترقية بعض سيارات نيسان LEAF و Zoes الأقدم، لكنك تتحدث عن السيارات التي كانت منذ ما يقرب من عقد من الزمان الآن.



صيانة المحرك

- بالعودة إلى اليوم الذي كنت تأخذ فيه الديزل القديم للخدمة، كان هناك الكثير لتفعله في الصيانة مما يتسبب في ضياع الكثير من الوقت، منها تغيير الزيت، وشمعات الإشعال، والفلاتر ... والقائمة تطول وتطول.

- وبالمقارنة، يحتوي محرك السيارة الكهربائية على حوالي 20 جزءًا متحركًا فقط، فسيخبرك معظم المصنّعين أنها وحدة محكمة الإغلاق ولا تحتاج إلى صيانة على الإطلاق.

- وبالنسبة للوقت الذي يجب أن تتم فيه خدمة السيارات الكهربائية، فهذا يعود إلى كل مصنع، حيث قطع بعض سائقي المركبات الكهربائية عشرات الآلاف من الأميال دون خدمة ودون عيوب معروفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب