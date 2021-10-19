تقنية لتقليل الحوادث من هوندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 12:00 مساء
هوندا تكشف تقنية جديدة ستقلل نسبة الحوادث على الطريق

أعلنت شركة هوندا آخر التحديثات لتقنياتها المتقدمة لمساعدة السائق، والتي ستسهل من خلال الأجهزة الجديدة المثبتة على سياراتها القادمة.
التقنية تدعى «Sensing 360»، وتعد الشركة أنها ستعمل بإدخال تحسينات وإضافات على نظام السلامة النشط لسياراتها.

وتتحقق هذه التحسينات بفضل مجموعة أجهزة الاستشعار الجديدة، التي تعد هوندا بأنها ستكون قادرة على رؤية جميع زوايا السيارة من كل اتجاه، وفقا لموقع «موتوراتي».

إلى جانب الكاميرا المستخدمة حاليًا لتقنية الاستشعار من هوندا، ستضيف شركة صناعة السيارات مستشعرات رادار بموجة خمسة ملليمترات إلى سياراتها، واحدة ستكون في أمام السيارة، والآخرون في الزوايا الأربع للسيارة لتوفير رؤية بدرجة 360 درجة.

وبفضل تلك التقنية، ستزداد فاعلية «نظام فرملة (كبح) تخفيف الاصطدام» لهوندا من خلال توسيع رؤية السيارة للطريق، وكذلك ستزداد قدرة مساعدة السائق إلى منع الاصطدام بالمارة عند التقاطعات على رصد صور ورؤية أفضل مع هذه التقنية.

وسيحسن أيضًا نظام التحذير من حركة المرور الأمامية من هوندا.
وفي الوقت نفسه، فإن تخفيف الاصطدام عند تغيير المسار سيساعد السائقين إذا شعرت السيارة بوجود عائق في النقطة العمياء الخاصة بها عن طريق إخطار السائق أو توجيه السيارة إلى مسارها.

وسيسمح نظام «Sensing 360» للسيارات التي تستخدم نظام تثبيت السرعة بتغيير المسارات تلقائيًا على الطريق السريع عن طريق استخدام إشارة الانعطاف ببساطة.

وسيسمح أيضًا للمركبات التي تستخدم نظام تثبيت السرعة التكيفي بضبط سرعتها تلقائيًا عندما تصل إلى منعطف في الطريق وهذا سيجعل المنعطفات أكثر سلاسة وراحة لجميع الركاب.

وقال نائب الرئيس المساعد لتخطيط المنتجات في شركة هوندا في أمريكا، جاري روبنسون، نواصل تطوير تقنياتنا لتحسين السلامة لجميع الأشخاص الذين يتشاركون الطريق ولعب دور رائد في تحقيق مجتمع خالٍ من الاصطدامات.

وستطبق هذه الخاصية في العام 2022، مع السيارات التي ستطرح في السوق الصينية، وتعتزم شركة صناعة السيارات توسيع هذه الخاصية في جميع المركبات بحلول العام 2030.

هوندا تكشف تقنية جديدة ستقلل نسبة الحوادث على الطريق
هوندا تكشف تقنية جديدة ستقلل نسبة الحوادث على الطريق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع ...
اقتصاد
بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود
رياضة محلية
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد
دولى
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس
ليبيا
«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها
ليبيا
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
«الأمن الداخلي» يكشف كيف تسلل إلى ليبيا منفذو «هجوم كورنثيا» العام 2015
ليبيا
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير