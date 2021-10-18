مليون دولار للحصول على رولز رويس المصفحة

نسخة من رولز رويس Cullinan مدرعة بسعر مليون دولار

تعتبر رولز رويس Cullinan مثال رائع لمن يبحثون عن سيارة فارهة وبمواصفات مذهلة، ولكن لمن يبحث عن حماية إضافية فهناك نسخة من هذه السيارة تقدمها شركة «Klassen» للتعديلات.

تعرض شركة التعديلات «Klassen» نسخة من رولز رويس Cullinan للبيع، بعد حصولها على عدد من التعديلات والتي تخص الحماية، وهي خيار رائع للشخصيات المهمة، حيث إنها مقاومة للرصاص والقنابل اليدوية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وحسب إعلان الشركة، الجزء الخارجي للسيارة مغطى بمواد باليستية مبتكرة وخفيفة الوزن، بما في ذلك السقف والأرضية، كما أنها تتميز بزجاج متعدد الطبقات مقاوم للرصاص، ومفصلات أبواب معززة، وتعليق مقوى، وإطارات معززة، ونظام إنذار، وفرامل للخدمة الشاقة، وأضواء للطوارئ، ونظام إخماد حريق.

هذه النسخة تتميز بمقصورة داخلية رائعة وفخمة، فهي مغطاة بالجلد الأحمر الداكن، ولكن أعلنت الشركة أن العميل قادر على تغيير اللون على حسب ذوقه.

السيارة مزودة بمحرك V12 مزدوج الشاحن سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصانًا عند 5000 دورة في الدقيقة و850 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1600 دورة في الدقيقة.

ماذا عن السعر؟ بالطبع كل عوامل الأمان التي ذكرناها مكلفة للغاية، فسعر السيارة المعدلة رولز رويس Cullinan، يبلغ 833 ألف يورو ، أو ما يقرب من 962 ألف دولار، وبالطبع هو رقم مرتفع للغاية، ومبالغ فيه، ولكن الشركة تبحث عن عملاء يملكون المليارات أو مئات ملايين، والذين يبحثون عن الحماية والأمان على الطريق.

نسخة من رولز رويس Cullinan مدرعة بسعر مليون دولار