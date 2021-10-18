تعرف إلى جديد «بيجو e-Legend»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 12:01 مساء
جديد بيجو e-Legend الكهربائية

كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو الستار عن مفهوم سيارتها الجديدة e-Legend في معرض باريس للسيارات 2018؛ حيث تعود السيارة الكهربائية بالكامل إلى بيجو من الماضي، على غرار سيارتها الكوبيه 504 للشركة من الستينيات.

وتتميز السيارة بوجود نسخة من لوحة القيادة الرقمية i-Cockpit من Peugeot، ولكنها أكبر قليلاً من لوحة Peugeots الحالية، حيث تمتد إلى 49 بوصة، فإذا قمت بتبديل السيارة إلى الوضع المستقل، تتراجع عجلة القيادة حتى تتمكن من رؤية كاملة بشاشة 49 بوصة، والمقاعد الأمامية للاتكاء، وتنفتح مساند الذراعين الجانبية تلقائيًا وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

كما يوجد أيضًا مساعد شخصي متقدم يتم تنشيطه صوتيًا يمكنه تغيير أسلوب قيادة السيارة أو الموسيقى أو لسبب ما، فتح وإغلاق الأبواب، أثناء وجوده في وضع القيادة الذاتية.

وتعد e-Legend كهربائية بالكامل بمحركين ينتجان 460 حصانًا، ستعمل من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من 4.0 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 136 ميلاً في الساعة. وفقًا لاختبار WLTP، سيكون له مدى يصل إلى 373 ميلًا، بفضل سعة البطارية 100 كيلو وات أسفل أرضية السيارة، ويمكن شحنه حتى 80% باستخدام شاحن سريع في 25 دقيقة.

واعتمادًا على ظروف الطريق وحركة المرور، سيتمكن السائقون من الاختيار من بين وضعين للقيادة الذاتية ووضعين للقيادة اليدوية. الوضعان المستقلان هما «Soft» و«Sharp». يركز «Soft» على راحة الركاب، مع تقليل العرض على شاشات العرض إلى الحد الأدنى، و«Sharp» يتميز بمزيد من الاتصال، بحيث يمكن للركاب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وترتيب التقويمات، على سبيل المثال.

كما يوجد وضعان يدويان، يظهر «Legend» تأثير الخشب الرقمي على لوحة القيادة ويجعل لوحة القيادة تبدو مثل 504 كوبيه، ويعرض «Boost» الطريق على شاشة واحدة كبيرة.

جديد بيجو e-Legend الكهربائية
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