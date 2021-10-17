هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟

زيت المحرك (الإنترنت)

تعد كل من المكابح (الفرامل) والإطارات وتغيير الزيت من مشكلات الصيانة الأساسية في السيارة.

إذا كان من السهل معرفة ما إذا كانت سيارتك بحاجة إلى إطارات جديدة، وإذا كانت المكابح تالفة، ومراقبة تغيرات الزيت من خلال عداد المسافة بالسيارة أو مقياس الزيت، إلا أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت سيارتك تحرق زيتًا، والسبب في ذلك.

وهنا نستعرض معًا كل ما يتعلق بكيفية اكتشاف ما إذا كانت سيارتك تحرق زيت المحرك أم لا، وفق «سعودي أوتو».

افحص الزيت

افتح غطاء محرك السيارة واسحب مقياس الزيت.

امسح المقياس بقطعة قماش نظيفة وأدخله مرة أخرى في الأنبوب الخاص به.

اسحب المقياس للخارج وتحقق من مستوى الزيت. وإذا كان أقل من اللازم أضف الزيت حتى تمتلئ قراءة المقياس.

وكرر هذا كل 500 كلم. إذا كان ينقص دائمًا فأنت تعاني مشكلة حرق الزيت.

افحص العادم

يعد الدخان الأبيض المائل إلى الأزرق المتصاعد من ماسورة عادم السيارة أثناء تشغيلها علامة على احتراق الزيت.

ذلك يمكن شم رائحة الزيت المنبعثة من العادم. فالمحرك الذي يحرق الزيت ينتج عنه انبعاثات أعلى، كما أنه سيفشل في اجتياز اختبار الانبعاثات بسبب ارتفاع انبعاثات الهيدروكربون.

راقب المحرك

راقب المحرك لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل خاطئ أو يعمل بشكل خشن. فالمحرك الذي يحرق الزيت سوف يفسد شمعات الإشعال، مما يجعله يعمل بشكل خشن.

لذلك افحص شمعات الإشعال، وذلك عبر سحب أسلاك شمعة الإشعال واستخدم مفتاحًا لإزالة الشمعة. من بعدها راقب لون أسفل الشمعة.

وتعتبر شمعات الإشعال الزيتية أو الرطبة علامة على احتراق الزيت، بينما الأصفر البرتقالي يدل على أن كل شيء جيد.

تسرب الزيت

حاول ملاحظة ما إذا كان هناك تسرب للزيت من جوانات المحرك.

وذلك يظهر عادة في الجوان بين الكولاس والبلوك سيلاندر.

وإذا كان هناك تسرب يجب التوجه إلى مركز صيانة لمعالجة الموضوع.

كذلك يمكن ملاحظة إذا كان هناك تسرب للزيت من خلال علبة سائل التبريد، من خلال ملاحظة إذا كان يوجد زيت ممزوج مع السائل. وفي هذه الحالة تكون المشكلة أكبر وبحاجة إلى تغيير جوان الكولاس (جوان وجه المحرك).