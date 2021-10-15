كيف تتجنب صدأ سيارتك شتاءً؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 03:08 مساء
تجنب صدأ السيارة شتاء (الإنترنت)

في فصل الشتاء وبسبب العوامل الجوية المتباينة، قد تتعرض سيارتك لبعض المشاكل.

وهذه العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة تعمل على تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني.

لهذا يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حماية السيارة والخروج من الشتاء دون خسائر، وفق «موتوراتي».

تغليف السيارة: تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى. ولذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

تشميع السيارة: يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

غسل السيارة: من أهم الأمور غسل السيارة خلال الشتاء، وليس ترك الأتربة والوحل للتراكم عليها كما يفعل البعض، فالأتربة والوحل محمّلة بمعادن مختلفة إضافة إلى الأملاح التي تعمل على تآكل الطلاء ومعادن السيارة. لذلك غسل السيارة بالماء أو البخار لإزالة تلك الرواسب كل فترة أمر مهم خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر به نسب الرطوبة والأملاح المتراكمة نتيجة الأمطار المتساقطة والوحل.

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