الصين تنوي طرح إحدى أكثر السيارات تطورا وأناقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 01:40 مساء
جُهِّزت المركبة بلوحة مفاتيح لمسية متطورة تقع أسفل واجهة القيادة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Chery» الصينية نيتها طرح سيارات «Exeed VX» الجديدة في عدة بلدان وأسواق عالمية كبيرة.

وبالإضافة لمظهرها الخارجي الأنيق حصلت سيارات «Exeed VX» على العديد من الميزات التي تجعلها مميزة من الناحية التقنية؛ إذ جُهِّزت بأنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها لتناسب كل صف من صفوف مقاعد الركاب، كما حصل سقفها البانورامي المتحرك على تقنية تجعله يغلق أوتوماتيكيًا متفاعلًا مع حساس المطر في السيارة، وفق «روسيا اليوم».

وجُهِّزت المركبة بلوحة مفاتيح لمسية متطورة تقع أسفل واجهة القيادة، إضافة إلى لوحات لمسية صغيرة توزعت بين مقاعد الركاب الخلفية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وغيرها من التقنيات، كما حصلت على نظام صوتيات متطور من سوني، وعلى شاشة لمسية كبيرة على واجهة القيادة بمقاس 12.3 بوصة، وبجانبها شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودت «Chery» هذه السيارة بأنظمة مساعدة للسائق للمحافظة على ثبات السيارة على المنعطفات والمنحدرات، وبنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، فضلًا عن حساسات للمسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.

وستطرح «Chery» سياراتها بعدة أنواع من المحركات، منها محركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة لترين وعزم 254 حصانًا، وستعمل المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)