الصين تنوي طرح إحدى أكثر السيارات تطورا وأناقة (فيديو)

جُهِّزت المركبة بلوحة مفاتيح لمسية متطورة تقع أسفل واجهة القيادة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Chery» الصينية نيتها طرح سيارات «Exeed VX» الجديدة في عدة بلدان وأسواق عالمية كبيرة.

وبالإضافة لمظهرها الخارجي الأنيق حصلت سيارات «Exeed VX» على العديد من الميزات التي تجعلها مميزة من الناحية التقنية؛ إذ جُهِّزت بأنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها لتناسب كل صف من صفوف مقاعد الركاب، كما حصل سقفها البانورامي المتحرك على تقنية تجعله يغلق أوتوماتيكيًا متفاعلًا مع حساس المطر في السيارة، وفق «روسيا اليوم».

وجُهِّزت المركبة بلوحة مفاتيح لمسية متطورة تقع أسفل واجهة القيادة، إضافة إلى لوحات لمسية صغيرة توزعت بين مقاعد الركاب الخلفية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وغيرها من التقنيات، كما حصلت على نظام صوتيات متطور من سوني، وعلى شاشة لمسية كبيرة على واجهة القيادة بمقاس 12.3 بوصة، وبجانبها شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودت «Chery» هذه السيارة بأنظمة مساعدة للسائق للمحافظة على ثبات السيارة على المنعطفات والمنحدرات، وبنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، فضلًا عن حساسات للمسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.

وستطرح «Chery» سياراتها بعدة أنواع من المحركات، منها محركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة لترين وعزم 254 حصانًا، وستعمل المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.