مواصفات جديدة لـ كيا سبورتاج 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 03:12 مساء
مميزات ومواصفات وعيوب السيارة كيا سبورتاج 2022

نقدم إليكم في سطور مختصرة جديد مميزات كيا سبورتاج 2022.
وجاءت بوسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، كما أن بها نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبها إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 للفئة العالية، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للسيارة و لها مظهر ديناميكي قوي وأنيق بتصميم مبتكر وفريد بشكل واجهة أنف النمر الرقمي الحديثة.

مميزات وعيوب سيارة كيا سبورتاج 2022
مميزات السيارة
مقصورة فاخرة .
بها تحسين لتجربة القيادة.
ميزات الأمان بها متقدمة للغاية.
صممت بشكل جديد كليا.

عيوب السيارة
من أجل الأناقة يتم التضحية ببعض من الجوانب العملية
محركها القياسي ضعيف.
الشحن بها مساحتة ضعيفة.
يقتصر محرك توربو على أعلى طراز.
استهلاكها للوقود اقل من المنافسين.

فئات سيارة Kia Sportage 2022:
تأتي سيارة كيا سبورتاج في 2022 بأربع فئات، وهي LX، EX، SX TURBO و NIGHTFALL.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج:
- مساحتها اقل مقارنة بالنسبة لجميع سيارات الدفع الرباعي، تحتوي على 30.7 قدم مكعب من مساحة الشحن خلف المقاعد الخلفية و60.1 قدم مكعب عند طي المقاعد الخلفية وبها باب خلفي قياسي في فئتي EX وSX turbo .
- تتوفر سيارة كيا سبورتاج في 2022 بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمبتكرة مثل:
مداخل الـ USB
نظام صوتي فاخر مكون من 6 مكبرات صوت
ومنافذ AUX
وخاصية الشحن اللاسلكي
ونظام التبريد والتكييف للمقاعد
نظام Android Auto و Apple CarPlay
شاشة ترفيهية ومعلومات تعمل باللمس يصل مقاسها إلى 8 بوصات وخاصية راديو والقمر الصناعي.
الشاشات المتاحة ذات رسومات واضحة واستجابة سريعة للأوامر.
- تحكم بالمناخ ثنائي القطب إلكترونيا .
- السيارة متوفرة بها كذلك قائمة كبيرة من معدات وخصائص السلامة والأمان، مثل التحذير عند الاقتراب بشكل زايد من السيارة الأمامية وتلقائية الفرامل في حالات الطوارئ.
- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

مميزات ومواصفات وعيوب السيارة كيا سبورتاج 2022
مميزات ومواصفات وعيوب السيارة كيا سبورتاج 2022
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