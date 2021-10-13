جديد «سكودا سوبيرب»

إزاحة الستار عن سكودا سوبيرب الجيل الجديد

أزاحت شركة «سكودا» التشيكيية السِتار عن سيارة سوبيرب بجيلها الرابع، الذي ينتمي إلى فئة الطرازات السيدان، حيث وفرت منها فئتين فقط.

وحصلت السيارة على حزمة من التحديثات التي تؤهلها لخوض منافسة شرسة مع السيارات السيدان التي تنتمي لنفس فئتها، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



كما أوضحت الشركة التشييكية «سكودا» أن طراز «سكودا سوبيرب» الجيل الجديد حصل على نفس المنصة التقنية المزودة لـسيارات علامة فولكس فاغن الألمانية. وهو ما يُشير إلى أن السيارة ستأتي بصالون أوسع مما كان عليه الجيل الثالث السابق لها.

والطراز الجديد سيشهد تعديلات على المساحة الخاصة بصندوق الأمتعة الخلفي، ويرجع ذلك إلى تغيير المساحات الخارجية للسيارة.

وأضافت الشركة بعض اللمسات على الشكل الخارجي للسيارة ما جعلها أكثر جاذبية مقارنةً بالنسخة السابقة من طراز سكودا سوبير، حيث جاءت بملامح جديدة للغاية. حيث احتوت على فتحات تهوية وشبكة مبرد مع مصابيح من نوع الليد، وذلك في واجهة السيارة.



كما أضافت وجود شاشة معلوماتية ضمن النظام الترفيهي بالسيارة، التي تسمح للسائق والراكب الأمامي في التحكم بالنظام الصوتي. بينما جاءت أيضًا مع حامل لوحة القيادة، وهو من أهم أنظمة القيادة في طراز سكودا سوبيرب الجيل الجديد.



بينما زودت سكودا سوبيرب الجيل الجديد بـنظامي أندرويد أوتو، وأبل كار بلاي. لربط الهواتف المحمولة بالسيارة.



مواصفات سكودا سوبيرب الجيل الجديد

- اعتمدت السيارة سكودا سوبيرب الجيل الجديد على محرك قوة قادر على توليد قوة حِصانية تتراوح ما بين 150 إلى 280 حصانًا، ويصل مدى السير إلى 71 كيلو مترًا.

- جاءت سكودا سوبيرب الجيل الجديد مع حزمة مميزة من عوامل الأمان والسلامة، ومن أبرزها فرامل مانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل. بالإضافة إلى وجود أحزمة أمان ثُلاثية الأبعاد، وبرنامج التوازن الإلكتروني للسيارة.

- وتحتوي حساسات ركن أمامية وأخرى خلفية، من أجل رصد حركة الأجسام على الطريق.

إزاحة الستار عن سكودا سوبيرب الجيل الجديد