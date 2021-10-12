سيارة بمحرك كهربائي وبنزين من رينو

رينو تكشف موديل خاص من Twingo الصغيرة.. بمحرك مزدوج

كشف الصانع الفرنسي رينو، عملاق صناعة السيارات في فرنسا، نسخة خاصة من سيارة رينو توينغو الصغيرة، التي تُصنف ضمن طرازات الهاتشباك صغيرة الحجم.

ويأتي المودبل الخاص من سبارة Twingo الصغيرة باسم Urban Night، علمًا بأنه يعمل بالبنزين والكهرباء معًا أي أنها تأتي بمحرك مزدوج وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ومن جهتها أكدت علامة رينو الفرنسية أن الطراز الخاص بها Twingo الصغيرةبنسخته الجديدة، يأتي بتصميم عصري وحديث، يواكب أحدث التكنولوجيا العالمية في صناعة السيارات. إضافة أنه طُرح مع إمكانيات ومميزات عديدة تجذب إليه عملاء سيارات الهاتشباك.

التجهيزات والكماليات

ومن منطلق حرص شركات السيارات العالمية على تزويد سياراتها بتجهيزات وكماليات تعزز من سُبل تحقيق الرفاهية للعميل، زودت علامة رينو الفرنسية بحزمة من العوامل الداخلية في الموديل الجديدة من طراز Twingo الصغيرة يمنح العميل الرفاهية التي يحتاج إليها أثناء رحلته على الطريق.

حيث اعتمدت Twingo الصغيرة على خط التجهيزات المعروف باسم Intens، حيث تحوي السيارة كماليات داخلية عديدة ضمن مقصورة القيادة ومن أبرزها، شاشة تعمل بخاصية اللمس مقاس 7 بوصات. هذا بالإضافة إلى تزويد السيارة من الداخل بتقنيات الاتصال بشبكة الإنترنت. حيث إن السيارة قادرة على الدخول على أجهزة الواي فاي الموجودة في المكان المحيط بها.

كما تأتي توينغو الصغيرة مع نظام قادر على دمج الهواتف المحمولة، وهي من أهم المميزات التي حرصت علامة رينو على تزويدها بالسيارة. علمًا بأن رينو جاءت مع مقاعد مريحة للغاية لتحقيق الراحة للعملاء.

وتتمتع السيارة بوجود مقاعد مريحة للغاية داخل السيارة بسبب أنها تحتوي على خامات مريحة للركاب، علمًا بأن تصميمها جاء بأسلوب أنيق وجذاب. ولم تغفل الشركة عن منح السيارة مجموعة من الاكسسوارات المميزة التي تزود كمن قيمتها.

رينو تكشف موديل خاص من Twingo الصغيرة.. بمحرك مزدوج