سيارة تونسية تعمل بالطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 01:00 مساء
فريق تونسي يصنع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

تعاونت مجموعة من الشباب، في تونس، لتطوير وتجميع سيارة ثُلاثية العجلات تعمل بالطاقة الشمسية، ويمكنها السير لمسافات طويلة.
وأشار الفريق المُطور، خلال وسائل الإعلام التونسية، إلى أن السيارة ستقضي على مشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه تونس، ويرجع ذلك إلى حجمها الصغير الذي اعتمد على البساطة في التنفيذ.

وقال أحد ممثلي الفريق، معز الحريزي، إن السيارة ستكون مخصصة للنقل داخل المدن الداخلية في تونس، إضافة إلى إمكانية قيادتها على الطرق السريعة خارج المدن.

وأوضح الحريزي أن السيارة ستخصص في البداية لنقل الركاب داخل المدن الصغيرة، مؤكدًا أن أجزاء السيارة ذات منشأ تونسي 100%. وعمل على تصنيعها مجموعة من الشباب التونسي الذين لهم باع في مجال الهندسة. حيث يضم الفريق بعض الكوادر التي عملت لدى كبرى شركات السيارات العالمية ومن بينهم علامة BMW.

مواصفات السيارة
يصل وزن السيارة إلى نحو 400 كيلو غرام، كما أنها لا تتجاوز سعة ثلاثة ركاب، علمًا بأن السيارة تأتي بتصميم عصري وجذاب، حسب ما أكد أحد مهندسي الفريق.

سعر وموعد طرح السيارة
لم يفصح الفريق عن الموعد النهائي لكشف السِتار عن السيارة، والمفترض ترخيصها في البداية لخدمة الركاب داخل المدن الصغيرة. إضافة إلى أن سعر السيارة غير محدد ولكنه سيكون في متناول الكثير من مستهلكي السيارات في تونس.

مميزات وعيوب
من المفترض أن تحتوي السيارة على محرك ذي أداء عالٍ للتأقلم مع الطاقة الشمسية.
كما أن الخامات المستخدمة، يجب أن تكون على قدر كبير من الجودة لتحمل حرارة الشمس المباشرة عليها لفترات طويلة.
أما من ناحية المميزات، فيتم شحن السيارة ذاتيًا دون الحاجة إلى البحث عن مقبس كهرباء للشحن مثلما هو الحال في السيارات الكهربائية.
علاوة على أن تكلفة شحنها «صفر»، إذ أنها تعتمد على مصدر طبيعي للطاقة من أجل شحن بطارية السيارة.
ومن أبرز عيوب السيارات التي تعمل بذلك النوع من الشمس، هو عدم قدرتها على الشحن بالشمس في أثناء الليل. ولذلك تشحن مثل السيارات الكهربائية تمامًا.
هذا المحتوى من تيربو العرب

السيارة ستكون مخصصة للنقل داخل المدن الداخلية في تونس
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