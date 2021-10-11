سيارة جديدة موفرة للبنزين من «بي إم دبليو»

شركة «بي إم دبليو» تكشف النقاب عن سيارة اقتصادية للبنزين

كشفت علامة «بي إم دبليو» الألمانية «BMW»، عملاق صناعة السيارات في ألمانيا، النقاب عن سيارة جديدة اقتصادية للبنزين، وهي تنتمي لشريحة السيارات الـ«فان»، التي تستقطب إليها شريحة معينة من المستهلكين، ممن يرغبون في اقتناء سيارة فاخرة موفرة للبنزين.

وتلقب السيارة باسم «Active Tourer» الجديدة، وهي تنتمي إلى فئة الفان، حيث احتوت على جسم خارجي يبلغ طوله نحو 4039 ملم، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».