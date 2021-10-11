سيارة جديدة موفرة للبنزين من «بي إم دبليو»

كشفت علامة «بي إم دبليو» الألمانية «BMW»، عملاق صناعة السيارات في ألمانيا، النقاب عن سيارة جديدة اقتصادية للبنزين، وهي تنتمي لشريحة السيارات الـ«فان»، التي تستقطب إليها شريحة معينة من المستهلكين، ممن يرغبون في اقتناء سيارة فاخرة موفرة للبنزين.
وتلقب السيارة باسم «Active Tourer» الجديدة، وهي تنتمي إلى فئة الفان، حيث احتوت على جسم خارجي يبلغ طوله نحو 4039 ملم، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».
ومن جهتها أكدت «بي إم دبليو» أن السيارة تأتي بتصميم عصري، يتلاءم مع أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات حول العالم، علاوة على احتوائها على حزمة مميزة من التجهيزات والمواصفات القياسية التي تعمل على تحقيق الرفاهية التي يحتاج إليها العميل.
علاوة على أن السيارة تأتي مع مجموعة مميزة من عوامل الأمان والسلامة، التي تمنح العميل الحماية التي يحتاجها أثناء القيادة. ومن خلال السطور التالية إليكم تفاصيل السيارة:
المحركات ومنظومة الحركة
من جهته أضاف الصانع الألماني خيارات عديدة من المحركات في تلك السيارة، ومن بينها البنزين، الديزل، الدفع الهجين، علمًا بأن قوتها الحِصانية تُقدر بنحو 136/240 حصانًا. كما أن معدل استهلاكها للبنزين يصل إلى نحو ستة لترات عند قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.
عوامل الأمان والسلامة في سيارة «Active Tourer»
وفي سياق متصل، تزخر السيارة بعديد عوامل الأمان التي يحتاجها السائق أثناء رحلته. ومن خلال النقاط التالية إليكم أهم المواصفات المتعلقة بالأمان في تلك السيارة:
جاءت السيارة مع أحزمة أمان أمامية ثلاثية النقاط.
بالإضافة إلى وجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
كما احتوت »بي إم دبليو «Active Tourer الجديدة على فرامل مانعة للانزلاق ABS.
هذا بالإضافة إلى وجود نظام ثبات إلكتروني لقوة السيارة.
علمًا بأن تلك السيارة تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
بينما تأتي السيارة مع حساسات ركن خلفية لرصد حركة الطريق من الخلف. ومراقبة الأجسام الموجودة حول السيارة.
سعر «بي إم دبليو Active Tourer»
كما انطلقت سيارة «بي إم دبليو Active Tourer» من سعر 34 ألفًا و750يورو، مع العلم أنه من المفترض تقديمها في فبراير من العام 2022.