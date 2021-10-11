يخوت تعمل بالطاقة الهيدروجينية

جيل جديد من اليخوت الفاخرة يعمل بالطاقة الهيدروجينية (الإنترنت)

في أعقاب معرض «موناكو لليخوت 2021»، أبحر أسطول جديد من اليخوت النموذجية الواعدة يعمل بالطاقة الهيدروجينية، ويتم تشغيله عن طريق مراكز قيادة افتراضية، كما يتميز بوجود مسابح ذات قاع زجاجي، ومجهز بمهبط طائرات الهليكوبتر.



لم يكن من المفاجئ اكتشاف أن معرض «موناكو لليخوت 2021» كان أكثر هدوءًا مما كان عليه في المواسم السابقة، حيث ألقى إلغاء حدث 2020 بمفتاح في اللوجستيات البحرية المعقدة المطلوبة لرؤية الأسطول العالمي لليخوت الفاخرة يبحر من نقطة ساخنة مستأجرة إلى نقطة أخرى.



وتشهد صناعة اليخوت على مستوى العالم تراجعًا ملحوظًا كأحد الآثار الجانبية لعصر الوباء، وهو ما جعل الأغنياء يسامرون في زيادة ثرائهم، وبشكل كبير في كثير من الأحيان، ونتيجة لذلك، يتقدم عالم بناء اليخوت وعديد الصناعات التابعة والمتفرعة للأمام.



وكانت الأشهر الستة الأولى من العام 2020 صعبة، لكن الطلب ارتفع مرة أخرى وأصبح التأجير والسمسرة يخالفان جميع الاتجاهات الاقتصادية، حيث يميل مصممو أحواض بناء السفن واليخوت إلى إطلاق أسطول من الرؤى في هذه المرحلة من الموسم لإغراء المالكين بالترقية، أو إغراء المبتدئين بالبحر للقيام بالغطس لأول مرة.



وفيما يلي مواصفات اليخت، التي تكشف عما هو متوقع للسنوات المقبلة:



ونشر موقع «wallpaper» البريطاني مواصفات وصور اليخت Feadship Pure Concept والذي يتميز بارتفاع 81.75 متر، حيث يعد Pure الذي يتميز بحوض بناء السفن الهولندي Feadship، يختًا كبيرًا مع حد أدنى من الروح الفعلية التي عليها جيمع اليخوت في العالم.



وأنشئت شركة Pure من قِبل Studio De Voogt بالتعاون مع قسم «المعرفة والابتكار» الداخلي في Feadship، وهي تتخطى حدود ما هو مطلوب لتشغيل يخت فاخر.



واستبدل الجسر التقليدي بـ«مركز قيادة» افتراضي، مما يحرر الهيكل العلوي لتوفير مساحة ترفيهية أكبر، بينما تزيد الخطوط الملساء والسلسة من الشعور بالمساحة، حيث يدعي حوض بناء السفن أن كل شيء ممكن وأن العمل يمكن أن يبدأ غدًا.



كما يتميز اليخت بوجود حوض السباحة ذي القاع الزجاجي رمزًا مستقطبًا للإفراط في الأشهر الأخيرة، لذلك ليس من المستغرب أن نجدهم يظهرون في مفهوم اليخوت الفاخرة.



ويصنع اليخت، الذي يبلغ طوله 76 مترًا، من الفولاذ والألومنيوم، ولا يحتوي على حمام سباحة واحد بل اثنين، بما في ذلك حوض سباحة بقاع زجاجي بطول 9.5 متر، ويطل على صالة الألعاب الرياضية ومنطقة الجلوس.



وتعتقد شركة Faro Boats البرتغالية بأنها تقدم أول قارب كهربائي ورصيف شحن بالطاقة الشمسية، وهي مجموعة كومبو لتحويل مواقع الإرساء عن بُعد.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

جيل جديد من اليخوت الفاخرة يعمل بالطاقة الهيدروجينية (الإنترنت)

جيل جديد من اليخوت الفاخرة يعمل بالطاقة الهيدروجينية (الإنترنت)

جيل جديد من اليخوت الفاخرة يعمل بالطاقة الهيدروجينية (الإنترنت)

جيل جديد من اليخوت الفاخرة يعمل بالطاقة الهيدروجينية (الإنترنت)