سعر ومميزات «فولفو C40» الكهربائية

فولفو تكشف الستار عن سيارتها الكهربائية C40

كشفت شركة صناعة السيارات السويدية فولفوالستار رسميًا عن سيارتها C40 Recharge، ثاني طرازها الكهربائي بالكامل بعد فترة قليلة من إنتاج فولفو XC40.

وأفاد موقع «insideevs» الأميركي بأنه يتم إنتاج السيارة في مصنع فولفو في جنت، بلجيكا جنبًا إلى جنب مع XC40 Recharge، والتي من خلالها تشترك C40 في منصة CMA الكهربائية وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

ومن المقرر زيادة الطاقة التصنيعية للمصنع بشكل كبير، تصل إلى 135 ألف سيارة سنويًا، ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصفها سيارات كهربائية بالكامل في العام 2022، ليصبح أكثر من 67500 XC40 Recharge / C40 .

ومن جانبه، قال خافيير فاريلا، نائب الرئيس الأول للعمليات الصناعية والجودة في شركة سيارات فولفو «C40 Recharge هي سيارة تمثل مستقبلنا، حيث يعتبر عمليات التصنيع لدينا والتعاون الوثيق مع موردينا عاملين أساسيين في تحقيق طموحاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالكهرباء والمناخ النظيف».

وأضاف فاريلا: «مصنعنا في Ghent جاهز لمستقبل كهربائي بالكامل وسيكون جزءًا مهمًا من شبكتنا الصناعية العالمية للسنوات المقبلة».

الشيء المثير للاهتمام في C40 هو أنه سيتم بيعها عبر الإنترنت في أسواق مختارة بعد التصريحات التي أدلي بها فاريلا قائلًا «سيارة C40 Recharge هي علامة فارقة للاستراتيجية التجارية الجديدة للشركة، وهي متاحة عبر الإنترنت عبر volvocars.com في أسواق مختارة حول العالم، كما ويمكن للعملاء الطلب من منازلهم أو إجراء طلب عبر الإنترنت مع بائع التجزئة».

وعندما يحصل العملاء على سيارة C40 جديدة، فإنها ستأتي مع عرض رعاية مناسب بما في ذلك عناصر مثل الخدمة والضمان والمساعدة على الطريق، بالإضافة إلى خيارات التأمين وشحن المنزل عند توفرها.

ويبدأ سعر السيارة C40 في الولايات المتحدة من 58750 دولارًا، بما في ذلك التوقيت الصيفي وخصم 7500 دولار من الائتمان الضريبي الفدرالي.

وتعتزم فولفو زيادة عدد طرازات السيارات الكهربائية وحصة BEV من إجمالي حجم مبيعاتها إلى 50% بحلول العام 2025 و100% بحلول العام 2030.

مواصفات السيارة فولفو C40:

- 420 كم (261 ميلا) من نطاق WLTP.

- مدى EPA المتوقع 210 أميال (338 كم).

- بطارية بقدرة 78 كيلو وات في الساعة (75 كيلو وات ساعة قابلة للاستخدام؛ إجمالي 78 كيلو وات في الساعة).

- التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة (62 ميلا/ ساعة) في 4.9 ثانية.

- 0-60 ميل في الساعة (96.5 كم/ ساعة) في 4.7 ثانية.

- سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ ساعة (112 ميلا في الساعة).

- دفع رباعي ثنائي المحرك.

- الشاحن المدمج: 11 كيلو وات في أوروبا (ثلاثي الأطوار) لإعادة الشحن بنسبة 0-100% في حوالي 8 ساعات.

- شحن سريع يصل إلى 80% في حوالي 40 دقيقة (باستخدام شاحن 150 كيلو واط).

جديد سيارة فولفو C40

سيارة كهربائية جديدة من فولفو