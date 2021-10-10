مواصفات جديدة لـ«هيونداي إلنترا» 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 12:50 مساء
مميزات وعيوب إلنترا 2022

أطلقت شركة هيونداي الكورية الشهيرة سيارة إلنترا موديل 2022 في الشرق الأوسط، بمواصفات اقتصادية ورائعة. الموديل ذو تصميم جذاب ورائع، وموفرة في استهلاك الوقود بشكل كبير.

وسنقوم بسرد أهم مميزات وعيوب هذا الموديل بالتفصيل، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

صدرت سيارة «هيونداي إلنترا» 2022 بالعديد من المميزات الجديدة، مثل:
- عجلة القيادة الآلية يمكن التحكم بها من خلال نظام الصوت.
- السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بعدد 6 سرعات.
- المصابيح الأمامية والخلفية LED.
- قوة المحرك تصل إلى 127 حصانًا، 6300 لفة. دقيقة.
- تحتوي على توزيع إلكتروني للفرامل EBD ونظام فرامل ABS.

هناك العديد من المميزات التي تمت إضافتها إلى موديل إلنترا 2022 ليختلف عن موديل 2021، مثل:
- منح المحرك قوة إضافية حوالي 10 أحصنة.
- تحسين قدرات السيارة في التحكم بالطراز.
- إضافة نظام تحكم للقيادة من نوع E-LSD.
- تحسين التحكم في العجلات الأمامية.
- استخدام إطارات بمقاس أكبر 14.1 بوصة.

بالطبع كل موديل سيارة يمتلك العديد من المميزات والعيوب أيضًا، والتي تم توثيقها بعد تجربة السيارة واختبارها، وهذه المميزات والعيوب ملخصة في النقاط التالية:
مميزات سيارة Hyundai Elantra 2022:
- تمتلك السيارة قائمة كبيرة من المميزات القياسية والاختيارية.
- تتوفر السيارة بمحرك هجين.
- المظهر الخارجي جذاب ومميز
- السيارة موفرة جيدًا في استهلاك الوقود.
- المقصورة الداخلية ذات تصميم جذاب وراقٍ.
عيوب سيارةHyundai Elantra 2022:
- السيارة لا تختلف كثيرًا عن الموديل السابق.
التسارع ليس قويًا.
- الحيز المخصص للرأس في المقاعد الخلفية للسيارة صغير نسبيًا.
- توقف إصدار نموذج الهاتشباك من السيارة.
- المميزات الخاصة بالترفيه والمعلومات ليست قياسية.

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