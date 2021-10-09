نيسان تطلق «نوت كروس أوفر»

نيسان تطلق سيارتها «نوت كروس أوفر» في اليابان

أعلنت نيسان وشركة Autech التابعة لها، بدء طرح السيارة «نوت كروس أوفر» Autech في اليابان.

«نوت كروس أوفر» Autech الجديدة، هي النسخة الأحدث من نيسان نوت المدمجة، وتأتي مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية من نيسان e-POWER، حيث تعتبر السيارة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الكهربة للشركة في إطار خطة تحول الأعمال العالمية من شركة نيسان وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».



تهدف نيسان «نوت كروس أوفر» Autech إلى تعزيز تجربة القيادة من خلال وظائف وأسلوب سيارات الدفع الرباعي، ويتميز التصميم الخارجي بشبكة أمامية منقوشة، ومصابيح LED مميزة باللون الأزرق، ومرايا أبواب ذات تشطيب معدني، ومزودة بإطارات مقاس 25 ملم، مما يجعل السيارة سهلة التعامل على الطرق الوعرة غير الممهدة والطرق الثلجية، كما مزودة بواقي للعتبات الجانبية، وزخارف لقوس السيارة وقوالب للسقف.



وكما قالت الشركة، أن السيارة الجديدة تهدف إلى قيادة ممتعة ورياضية في مختلف الظروف، سواء القيادة الطويلة أو السير على الطرق غير الممهدة، مما يوفر خصائص الراحة والثبات التي تتميز بها سيارات Autech.



ولمزيد من الراحة، تم ظبط النوابض وممتصات الصدمات ونظام التوجيه المعزز، مما يجعل القيادة على الطرق الوعرة أمرًا سهلًا وممتعًا.



أما المقصورة الداخلية فتتمتع بمقاعد جلد ناعمة لراحة الركاب، وتتميز لوحة العدادات بحبيبات من خشب الورد الصناعي، والتصميم الداخلي يعتمد على مظهر أسود يوفر كلاً من الوظائف والجودة العالية.



السيارة مزودة بمحركين، محرك كهربائي مساعد، ومحرك بنزين أساسي، يولدان عزمًا بقوة 116 حصانًا، ومن المقرر طرح نسخة أخرى بمحرك يولد قوة تبلغ 195 حصانًا.



بينما تم تزويد السيارة نيسان «نوت كروس أوفر» Autech، بنظام مالتيميديا متطور يمكن أن يتم التحكم به عبر الصوت، وشاشتين، الأولى يمكن أن تتفاعل مع الأوامر عبر إيماء اليد، والشاشة الثانية، أمام السائق تعمل كلوحة عداد إلكترونية متطورة.