«لانسيا دلتا» تعود للأسواق

لانسيا دلتا تعود للحياة مرة أخرى في عام 2026

منذ حوالي ثلاث سنوات، أعادت الشركة الإيطالية Automobili Amos إحياء «لانسيا دلتا» Integrale، ولكن يسعدنا أن نعلم الآن أن لانسيا نفسها سيعاد إنتاجها في القريب وتحديدًا العام 2026.

وتلك الأنباء ليست مجرد شائعة، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة لانسيا، لوكا نابوليتانو، أكد أن دلتا ستعود إلى الحياة في غضون أربع سنوات تقريبًا، وحسب تصريحاته الصحفية لأحد الجرائد الإيطالية، أكد على أن السيارة محل طلب، والكل يريدها، ويجب أن تكون ضمن خطتنا في الإنتاج وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وقال نابوليتانو، إن دلتا ستعود ولكن كسيارة كهربائية، وستزود بأحدث وسائل التكنولوجيا، مع الحفاظ على روح الطراز الكلاسيكي.

في الوقت الحالي، لا يوجد تفاصيل أكثر، ولكن على الأرجح أن الشركة ستستخدم نفس النظام الأساسي للسيارة Stellantis من أجل دلتا الجديدة،

وحسب بعض التكهنات سيتم الاستعانة ببطاريات توفر مدى يصل إلى 700 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

ولكن قبل قبل إطلاق دلتا، لانسيا ستحل أخيرًا محل الطراز Ypsilon، والذي يبلغ عمره 10 سنوات وهو متوفر في إيطاليا فقط، ومن المتوقع أن آخر طراز من لانسيا يتم تقديمه بمحرك احتراق داخلي في العام 2024.

وفي العام 2026 ستبيع شركة صناعة السيارات الإيطالية السيارات الكهربائية فقط، وستستهدف عملاء من شريحة عمرية مرتفعة.

وأوضح نابوليتانو في المقابلة: «سنصنع سيارات تدل على أننا نتمتع بإحساس كبير بالمسؤولية تجاه العالم الذي نعيش فيه؛ حيث يريد عملاؤنا قيادة نظيفة، وتتماشى الثورة نحو الكهرباء النقية مع تقاليدنا المتمثلة في الابتكار التكنولوجي الرائع».