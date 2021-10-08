علامات تشي بتلف ممتص الصدمات بسيارتك

ممتص الصدمات التالف يؤثر على كيفية احتكاك عجلات سيارتك بالطريق (الإنترنت)

يُعد ممتص الصدمات جزءًا لا يتجزأ من نظام التعليق في سيارتك، وتلفه له تأثير كبير على سلامة مركبتك.

ويمكن لممتص الصدمات التالف أن يؤثر على كيفية احتكاك عجلات سيارتك بالطريق، مما يتسبب في تمايلها بشكل خطير، وتزحلقها على الماء.

وهناك عدد من الإشارات الواضحة التي تحذرك من أنك قد تكون بحاجة إلى ممتص جديد للصدمات، حسب «عالم السيارات».

وفيما يلي العلامات الرئيسية التي سيتوجب عليك البحث عنها لحماية نفسك وسيارتك أثناء القيادة.

تلف في الإطارات

هل لاحظت تلفا ما أو حتى بقع على الإطارات؟ عادة هذا يعني أن الإطارات تفتقر الاحتكاك الأمثل مع الطريق، ومن شأن هذا الأمر أن يكون له تأثير كبير على التعامل مع السيطرة وقدرة الإطارات على الإمساك بالطريق وهذا الأمر يعني ضرورة التحقق من ممتص الصدمات في سيارتك وقد يتطلب تغييره على الأرجح.

طول مسافة التوقف

هل لاحظت في يوم من الأيام الفرق بين قيادة سيارة جديدة وسيارة قديمة؟ فستلاحظ أن التوقف عند إشارة المرور الحمراء هو تجربة مختلفة تماما. ويعود ذلك لممتص الصدمات الجديد في السيارة الجديدة. فقد أثبتت التجارب المستقلة أن تغيير ممتص الصدمات في سيارتك بعد سيرها لمسافة 800 كيلومتر سيؤدي إلى تحسن عملية التوقف بمسافة تصل إلى 3 أمتار، فحتى التوقف ضمن نصف هذه المسافة قد يجنبك الوقوع بحوادث سير مؤسفة.

اهتزازات في عجلة القيادة

هل تشعر بالاهتزازات مباشرة من خلال عجلة القيادة أثناء السير؟ عندما يعمل بشكل صحيح، يقوم ممتص الصدمات بإبقاء إطارات سيارتك على تماس مع الطريق ويجب ألا يكون هناك أي اهتزازات.

انزلاق السيارة أو انحرافها

هل تشعر أن السيارة تنزلق أو تنحرف عن مسارها في حالات الرياح خفيفة؟ هذه علامة واضحة على أن ممتص الصدمات في سيارتك يعاني من مشكلة، فهو إذا كان جديدا من شأنه أن يحافظ على ثبات السيارة بسهولة تامة.

التأرجح عند المطبات

إذا تعرضت سيارتك للاهتزاز والتأرجح عند المطبات والأسطح غير المستوية، فمن المحتمل جدا أن ممتص الصدمات فيها قد تعرض للتلف بشدة وهو بحاجة إلى استبداله فورا. فإضافة إلى كون القيادة غير مريحة في هذه الحالة فإن الاهتزاز والتأرجح يضعان ضغطا غير مرغوب على المكونات الأخرى لسيارتك.