بالفيديو: «بي إم دبليو» تكشف عن سيارتها المتطورة

ستطرح من هذه السيارة عدة نماذج مختلفة (أرشيفية: الإنترنت)

أزاحت «بي إم دبليو» أخيرًا الستار عن سيارة Active Tourer بنموذجها الجديد، والتي صممتها لتكون واحدة من بين أكثر مركباتها العائلية تميُّزًا من الناحية التقنية.

وتأتي هذ المركبة بهيكل هاتشباك انسيابي التصميم بطول 4 أمتار و38 سنتيمترًا، عرضه 182 سنتيمترًا، ارتفاعه 157 سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 267 سنتيمترًا، وحصلت على عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و19 إنشا، كما جهزت واجهتها الأمامية بشبك كبير مزين بالكروم يشبه ذلك الموجود في سيارات X5 الجديدة من بي إم دبليو، وفق «روسيا اليوم».

ويكمن التميُّز في هذه السيارة بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها من الداخل؛ إذ جُهِّزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.7 بوصة، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة تقريبًا، كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى بمقاس 10 بوصات تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وفوق المقود ثبتت لوحة شفافة تظهر عليها مؤشرات ضوئية تظهر للسائق تعرجات الطريق ومؤشرات السرعة.

وجهزت Active Tourer بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيًا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتدفئة الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات الخطرة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح من هذه السيارة عدة نماذج، منها نموذج مجهز بمحركات 1.5 ليتر بعزم 136 حصانًا، ونموذج بمحركات بعزم 156 حصانًا، ونموذج مجهز بمحرك توربيني يولد عزمًا يعادل 204 أحصنة، وستطلق منها نماذج تعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.