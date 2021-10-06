صور مسربة لـ «بي إم دبليو» 2022 الفئة الثانية

BMW الفئة الثانية لعام 2022 في صورة مسربة

بعد انتظار طويل، تم تسريب صورة السيارة الجديدة كليًا،«BMW» الفئة الثانية (Active Tourer)، والتي ينم تصميمها الجديد عن تطور ملحوظ في تصميمات الشركة الألمانية العريقة، ومن بينها الشبكة الأمامية الكبيرة الحجم.



رأينا أكثر من صورة للسيارة وهي مظللة أثناء تجريبها في أكثر من مكان، وكانت معظم أجزائها مختبئة، ولكن الآن وبفضل الصور المسربة والتي تبدو أنها مأخوذة من الإعلان الرسمي للشركة عنها، لدينا الشكل الكامل للسيارة.



BMW الفئة الثانية Active Tourer، تحتفظ بنسب مماثلة لسابقتها ولكن الشكل العام يبدو أكثر إحكاما ورياضيًا على الرغم من ارتفاعها وذلك وفقا لموقع «القيادي».



أما غطاء المحرك فتم دمجه بشكل أفضل مع باقي الجسم، ليعطي السيارة شكل أكثر انسيابية، وتتميز المصابيح الأمامية بشكل أكثر نحافة، وشبكة أمامية واسعة تصل إلى أسف المصد الأمامي، ومنافذ جانبية أطول مع عناصر زخرفية عمودية من الكروم، مع أكتاف أكثر وضوحًا.



أما المقصورة الداخلية، فلوحة القيادة ستكون منحنية أكثر لقمرة القيادة الرقمية المماثلة للطراز iX الكهربائية.



وستعتمد BMW الفئة الثانية Active Tourer، على نسخة مطورة من منصة UKL التي ستتم مشاركتها مع X1 و X2 القادمين، والمتوفرة في كل من FWD و AWD (xDrive).



أما عن المحركات، فنتوقع أن تزود بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ، جنبًا إلى جنب مع محرك هجين مزود بمزيد من القوة ومدى أكبر.



ونظرًا لأن المواد الإعلانية تبدو جاهزة، فمن المتوقع الظهور الرسمي للمرة الأولى للسيارة BMW الفئة الثانية Active Tourer، خلال أسابيع قليلة، مع شائعات تقول إن الإنتاج في نوفمبر 2021.



جدير بالذكر أن الجيل الأول للسيارة ظهر للمرة الأولى في العام 2014 وحصل على حفنة تعديلات في العام 2018، ويعتبر المنافس القوي لهذا الطراز، مرسيدس الفئة B.

BMW الفئة الثانية لعام 2022 في صورة مسربة