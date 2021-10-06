بالصور: هذه أجمل سيارة خارقة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 01:20 مساء
«بوغاتي Bolide» تحصل على لقب أجمل سيارة خارقة لهذا العام

صُوِّت للسيارة الخارقة بوغاتي Bolide كأجمل سيارة خارقة في العالم، من قبل لجنة تحكيم من محترفي التصميم خلال الدورة 36 للمهرجان الدولي للسيارات في باريس.
الطراز المحدود والمخصص لحلبات السباق، فاز في فئة السيارات الخارقة بفارق كبير من بين ما مجموعه أربع سيارات منافسة.

لم يتم ذكر أسماء السيارات الثلاث المنافسة، ولكن تنص القواعد على أنه ينبغي أن تكون «سيارات مُنتجة في سلسلة لكنها تباع بأكثر من 60 ألف يورو، وأن تكون ذات تصميم رياضي وأداء خارق وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

من المحتمل أن يكون طراز Bolide هو أغلى طراز في المسابقة، وهو أكثر طرازات بوغاتي تطرفًا على الإطلاق. يتميز تصميمها بهيكل منخفض مع العديد من مجاري الهواء، ومصابيح أمامية LED على شكل X ومصابيح خلفية، وموزع خلفي ضخم، وجناح خلفي على طراز السباقات، وعادم رباعي مركزي.

وحسب تصريحات مدير تصميم بوغاتي، أشيم أنشيندت، Bolide كانت تحديًا قويًا لفريق التصميم، وأنهم نالهم شرف الفوز بهذا التصميم، لأنها جائزة مهمة ومرغوبة للغاية.

وأضاف أشيم، أنه يجب أن يذهب الثناء إلى فريق التصميم بأكمله، كل منهم مكرس لمهنته في تنسيق وإتقان جميع جوانب تصميم Bolide خلال عملية رقمية بحتة مدتها أربعة أشهر.

حسب تصريح نائب مدير التصميم في بوغاتي، فرانك هيل، تتميز Bolide عن الطراز شيرون، بوضعية جلوس منخفضة للغاية، وأن هوية الشركة واضحة في مقصورة Bolide، ولكن دون رفاهية سيارات الشركة الرياضية، والسبب راجع لأنهم أرادوا سيارة خارقة بها أقصى قدر من الرؤية ورفاهية أقل.

تم الكشف عن Bolide لأول مرة في أكتوبر 2020، وبعد طلبات عديدة من عملاء الشركة، كشفت مرة أخرى في أغسطس 2021 عن نسخة الإنتاج المخصصة للحلبات فقط من السيارة الخارقة التي ستقتصر على 40 وحدة فقط.

ومزودة بمحرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر بقوة مذهلة تبلغ 1824 حصانًا، باستخدام وقود سباق 110 أوكتان. ومع ذلك، فإن نسخة الإنتاج الأساسة متوفرة بقوة 1578 حصانًا.

تم تحديد موعد التسليم الأول لسيارة بوغاتي Bolide في العام 2024، وتبلغ تكلفة كل وحدة من 40 وحدة من السيارة الخارقة 4 ملايين يورو.

«بوغاتي Bolide» تحصل على لقب أجمل سيارة خارقة لهذا العام
«بوغاتي Bolide» تحصل على لقب أجمل سيارة خارقة لهذا العام
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بالصور: هذه أجمل سيارة خارقة في العالم