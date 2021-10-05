«رولز رويس» تتجه للسيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 04:00 مساء
«رولز رويس» توقف إنتاج سيارات البنزين والديزل وتتجه للكهرباء

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة «رولز رويس» أنها ستطلق أول سيارة كهربائية نقية (EV) في العام 2023 وستتوقف عن بيع سيارات البنزين والديزل والهجين اعتبارًا من العام 2030.
ونشرت العلامة التجارية المملوكة لشركة BMW الألمانية الصور الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة، المسماة بـ Specter، في أواخر الأسبوع الماضي، لكنها لم تعرض الكوبيه بالكامل ولم يتم إصدار أي تفاصيل عن مواصفاتها وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

ومن المقرر أن يتم طرح Spectre للبيع في الربع الأخير من العام 2023، ومن الآن وحتى ذلك الحين، سيتم الانتهاء من برنامج اختبار عالمي على الطريق يمتد 2.5 مليون كيلومتر، وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا سيحاكي 400 عام من استخدام السيارة.

ومن المقرر أن يشكل إطلاق Spectre بداية عملية مدتها سبع سنوات لتوسيع محفظة Rolls-Royce EV ولإلغاء جميع الموديلات التي تحتوي على محرك احتراق داخلي.

والتزمت Rolls-Royce العام الماضي بإطلاق أول سيارة كهربائية نقية لها في هذا العقد، ولكن رفضت عرضه للبيع قبل أن يحين الوقت المناسب والتأكد من تلبية كل عنصر للمعايير الفنية والجمالية والأداء.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «رولز رويس» موتور كارز تورستن مولر أوتفوس أن برنامج اختبار Specter سيرفع من ثورة السيارات الكهربائية العالمية بالكامل ويخلق أول وأرقى منتج فائق الفخامة من نوعه، كما وصف خطة الانتقال إلى المركبات الكهربائية بحلول العام 2030 بأنها أهم نقطة تحول للأعمال منذ تأسيس الشركة.

وفي بيان مصاحب للإعلان، وصفت Rolls-Royce إطلاق Spectre والتزام 2030 EV بأنه «نبوءة تم الوفاء بها».

وأجرى تشارلز رولز، الشريك المؤسس للشركة، مقابلة مع The Motor-Car Journal في العام 1990، بعد اختبار قيادة سيارة كهربائية مبكرة، قائلًا: «السيارة الكهربائية خالية من الضوضاء ونظيفة تمامًا، ولا توجد رائحة أو اهتزاز، ويجب أن تصبح مفيدة جدًا عندما يمكن ترتيب محطات الشحن الثابتة، لكن في الوقت الحالي، لا أتوقع أنها ستكون مفيدة للغاية، على الأقل لسنوات عديدة قادمة».
 

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