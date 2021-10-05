«تويوتا» توقف «ياريس» في هذه البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 02:00 مساء
تويوتا تعلن التخلص التدريجي من سيارتها «ياريس» (الإنترنت)

تعتبر تويوتا ياريس، من أشهر السيارات في العالم، وتحقق مبيعات مرتفعة للغاية سنويًا، ومن السيارات الناجحة لدى الشركة اليابانية، وخصوصًا لدى أوروبا، فالجيل الرابع منها ضمن قائمة أكثر السيارات مبيعًا في القارة العجوز.
ولكن الوضع مختلف تمامًا في الهند؛ حيث أعلنت الشركة اليابانية التخلص التدريجي من «ياريس» بسبب انخفاض المبيعات، كما حدث من قبل في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أُطلِقت تويوتا ياريس في الهند العام 2018 حصريًا على شكل سيدان، الطراز ثلاثي هو الجيل الثالث من ياريس XP150، والمعروف أيضًا باسم ياريس Ativ أو Vios في معظم الأسواق الآسيوية ، والذي تم إطلاقه في العام 2013 وتم تحديثه في العام 2016.
في ثلاث سنوات فقط، تم بيع 19784 نسخة من «ياريس» في الهند، وتعتبر تلك الأرقام متدنية ولا تكفي ليظل النموذج الخاص موجودًا، وسط منافسة قوية جدًا من سيارات مثل هوندا سيفك، وهيونداي فيرنا، وسوزوكي ماروتي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لشركة تويوتا في الهند: «تعلن شركة تويوتا عن توقف «ياريس» في الهند اعتبارًا من 27 سبتمبر 2021، وتعتبر الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لمواصلة تلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار للسوق والعملاء».
وأعلنت الشركة لعملائها أن قطع غيار «ياريس» المتوقفة ستظل متاحة في الأسواق لمدة 10 سنوات على الأقل.

وحسب تسريبات، تويوتا على الأرجح ستطلق نسخة مشابهة لسوزوكي ماروتي كياز، كبديل لياريس، وذلك في الأشهر المقبلة، ولا نعلم ما إذا كان البديل سيحمل الاسم نفسه أو اسمًا جديدًا تمامًا.
 

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