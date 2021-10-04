تعرف على جيب شيروكي الكهربائية

جيب تزيح الستار عن جراند شيروكي 2022 الكهربائية (الإنترنت)

دخلت جيب الآن عامها الثمانين، وبمرور ذلك الوقت، أصبحت علامة تجارية مميزة، تتميز بتنوع العروض بشكل كبير خلال هذه الفترة أيضًا، حيث تطورت شركة صناعة السيارات الأمريكية من صانع سيارات على الطرق الوعرة ذات المواصفات العسكرية إلى علامة تجارية فاخرة تنتج حتى سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بنظام Hellcat.

وكشفت الشركة مساء الأحد، الستار عن جراند شيروكي الجديدة كليًا حيث تواصل العلامة التجارية سعيها لتحقيق نجاح ملحوظ لجيل آخر، إلى جانب التصميم الجديد والمزيد من التكنولوجيا، حيث تحصل جراند شيروكي الآن على مجموعة نقل حركة كهربائية، ولكن هل هذا منتج مدروس جيدًا أم وسيلة سريعة للتحايل تتناسب مع الاتجاهات الحالية للتحول إلى سيارات صديقة للبيئة؟ وذلك نقلا عن موقع «موتوراتي».

التصميم الخارجي ولمسات خاصة بالسيارة الهجين

يبدو الأمر من خلال النظرة الأولى للسيارة أن Grand Cherokee قد شهدت تحديث في التصميم، لكن هذا النموذج الجديد يسحب الحيلة الرائعة للإشارة إلى تراثها دون أن تبدو قديمة.

كما تم خفض السقف ومدببته لتحقيق الأداء الديناميكي الهوائي والكفاءة، بالإضافة إلى تخفيض خط الحزام أيضًا، مما يسمح بدخول مزيد من الضوء إلى المقصورة.

وبالحديث عن التقاليد القديمة للشروكي، لا تزال الشبكة ذات السبع فتحات تتميز بالوسع والكبر في الحجم ومجهزة بفتحة جديدة تخفي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

ويمكنك أيضًا الحصول على مصاريع شبكية نشطة جديدة كما هو الحال في سيارة BMW، جنبًا إلى جنب مع أغطية العجلات الأمامية، والستائر الهوائية، وغطاء المحرك الهوائي.

وتبدو هذه النهاية الخلفية أكثر أناقة من أي وقت مضى، بفضل المصابيح الخلفية الضيقة، مع خيار العجلات التي يصل حجمها إلى 21 بوصة، يمكنك بسهولة جعلها تبدو وكأنها سيارة أغلى بكثير.



التصميم الداخلي وشاشات للأميال

لا يمكنك فقط تحديث الجزء الخارجي من سيارة جديدة، وبالتالي فإن التصميم الداخلي يحصل أيضًا على إعادة تصميم، مع شاشات مزدوجة مقاس 10.1 بوصة تتعامل مع معلومات السائق ونظام Uconnect 5 المعلوماتي الترفيهي، والتي تتميز الأخيرة بنظام Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto.

ولم تقترض جيب فقط من BMW أيضًا، حيث يكون جانب الركاب في السيارة مؤهلاً للحصول على شاشة اختيارية مقاس 10.25 بوصة، على غرار ما تحصل عليه في سيارة فيراري جديدة.

ويمكن أيضًا تحديد شاشات المقاعد الخلفية باستخدام Amazon Fire TV، لكن شاغلي المقاعد الأمامية هم الذين سيحصلون على معظم وقت للجلوس، فإن المقاعد الأمامية الجديدة القابلة للتعديل في 16 وضعًا مزودة بدعم لأسفل الظهر وذاكرة متوفرة جنبًا إلى جنب مع وظيفة التدليك.

الأمان والتكنولوجيا من أولويات جراند شيروكي

تتوفر مرآة رؤية خلفية رقمية جديدة، وكذلك لوحة شحن لاسلكية، وخيار توصيل هاتفين ذكيين عبر البلوتوث، ووظائف Amazon Alexa المحسنة، وملاحة TomTom مع تحديثات عبر الهواء، ونقطة اتصال 4G LTE WiFi تشمل ميزات الأمان القياسية تحذير الاصطدام الأمامي بسرعة كاملة مع الكبح النشط واكتشاف المشاة، ومراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعدة الحفاظ على المسار النشط، والتحكم التكيفي في السير مع التوقف والانطلاق.



كما تتمتع السيارة بكاميرا الرؤية الخلفية، ومجسات وقوف السيارات الخلفية، علاوة على توافر ابتكارات مثل كاميرا الرؤية الليلية بشكل اختياري، والتنبيه عبر حركة المرور الأمامية، ونظام الكشف عن السائق النائم، ومساعدة الركن، والتعرف على إشارات المرور، وكاميرا الرؤية المحيطية.



السعر وطرق المنافسة

لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، لكن لا تتوقع أن تكون رخيصة الثمن حيث يبدأ سعر رانجلر العادي بحوالي 29000 دولار بينما يبدأ رانجلر 4xe بأكثر من 51000 دولار، لذلك من المتوقع أن تحمل جراند شيروكي 4xe سعرًا ممتازًا مماثلًا مقارنة بالطرازات السابقة.

ومن المتوقع أيضًا وصول جراند شيروكي الجديدة إلى الولايات المتحدة في الربع الأخير من هذا العام، لكن النسخة الهجينة ستصل فقط في أوائل عام 2022، مع بدء المبيعات بعد ذلك بوقت قصير.

بالنسبة للمنافسة، فإن المقارنة النموذجية لسيارة جراند شيروكي العادية هي ضد فورد إكسبلورر وتويوتا 4 رانر، حيث إن الأول متاح كسيارة هجينة تكلف حوالي 51000 دولار، بينما الأخير متاح فقط مع مجموعة نقل الحركة التقليدية، فيمكن أن تثبت جيب القفز على بعض منافسيها أنه لا يقدر بثمن، ولكن سيتعين علينا الانتظار للعام المقبل قبل أن نتمكن من إصدار حكم بشأن الطراز الجديد.



جيب تزيح الستار عن جراند شيروكي 2022 الكهربائية (الإنترنت)

جيب تزيح الستار عن جراند شيروكي 2022 الكهربائية (الإنترنت)