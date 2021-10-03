تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»

سعر صادم لأفخم سيارات «رولز رويس»

في الأسبوع نفسه الذي قدمت فيه شركة «رولز رويس» التفاصيل الأولى عن أول سيارة كهربائية لها، التي سيتم تسلميها للعملاء بداية العام 2023، كشفت صور ومعلومات جديدة عن تحفتها الجديدة رولز رويس Boat Tail.

الطراز الجديد الأغلى الذي أنتجته الشركة البريطانية، يأتي ضمن سلسلة من سيارات «رولز رويس»، ذات شكل يحاكي اليخت الفاره.



السيارة يبلغ طولها 5900 مم، ولها سقف على شكل مظلة قابل للخلع، وحتى الآن تم تصنيع ثلاث نسخ فقط من السيارة ويتم تركيبها بشكل يدوي، ووفقًا للتسريبات، أصحاب النسخ الثلاث شاركوا في عملية التصميم بشكل كامل، لتلبية كافة رغباتهم وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



ووصف رئيس قسم التصميم بشركة «رولز رويس»، أليكس أنيز، أن السيارة الجديدة «تعاون فريد» بين الشركة وعملائها.



وأضاف: «كان العملاء يشجعوننا بشكل مستمر على إبراز مستقبل علامتنا التجارية، ويمكنني أن أقف بفخر وأقول إن هذه هي سيارتنا، هذه هي السيارة التي أردناها أن تكون».



وقال أليكس، أن تصميم السيارة الجديدة يصقل اتجاه تصميمات رولز رويس «ما بعد الفخم» والذي بدأ مع Mk2 جوست العام الماضي.



وختم أليكس تصريحه قائلاً: «أثبت العملاء في البداية أنهم يريدون إنشاء شيء لم يروه من قبل، واستطاعوا أن يقدروا السمات الأساسية لتصميمات رولز رويس، وشجعونا على تجاوز السمات المألوفة التي نراها اليوم وتصميم شيء يشير إلى المستقبل».



السيارة الجديدة The Boat Tail تحاكي رولزر رويس Sweptail والتي تم كشفها العام 2017، وحسب رئيس قسم التصميمات، هذا أدى إلى زيادة اهتمام المشترين ببناء المركبات وكان بمثابة نقطة انطلاق لعملية تصميم وتطوير Boat Tail لمدة أربع سنوات.



السيارة The Boat Tail مزودة بمحرك V12 سعة 6.75 لتر مزدوج التوربين بقوة 563 حصانًا، والهيكل مصنوع من الألومنيوم بالكامل يوفر النطاق والمرونة للعمل على أساس الحجم مع حرية كبيرة لمشاريع مستقبلية على حسب رغبة العميل.



أما الحديث عن السعر، رفضت الشركة كشف أي تفاصيل بخصوصه، ولكن بعض التسريبات من داخل الشركة تشير إلى أن السعر قد يصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.



وفي حال كان هذا هو سعر السيارة، فتعتبر هذه السيارة هي أغلى سيارة في العالم، لتجاوزها سعر بوجاتيشيرون، التي يصل سعرها إلى 11.3 مليون جنيه إسترليني.