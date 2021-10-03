سيارة كهربائية جديدة من «جيلي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 12:34 مساء
جيلي الصينية تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة بسعر مميز (الإنترنت)

في العام 2019، أعلنت شركة جيلي الصينية عن خط سيارات كهربائية فارهة وأطلقت عليه اسم «Geometry»، واليوم أعلنت عن سيارة جديدة لهذا الخط وحصلت على اسم «EX3».

السيارة «EX3» من نوع الـSUV، وتتوفر للبيع في الصين بسعر يبدأ من 59700 يوان صيني (9200 دولار أميركي)، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية ذات الخمسة مقاعد بأسعار معقولة في السوق المحلية، وذلك وفق موقع «تيربو العرب».

تتميز السيارة «EX3» بتصميم تقليدي للسيارات ذات الدفع الرباعي، وحصلت على مصابيح أمامية مشابهة للبيجو 308، ومصدات متدرجة، مع لمسة من اللون الأخضر في مناطق مختلفة من السيارة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ويبلغ طول السيارة 157.7 بوصة، وعرض 69.3 بوصة، وطول 62 بوصة، وقاعدة عجلات تبلغ 97.6 بوصة.
وتضم السيارة الصينية الجديدة، مقصورة فسيحة يمكن استيعاب خمسة ركاب بها بشكل مريح، وتبلغ مساحة الحمولة 17.7 قدم مكعب ويمكن زيادتها إلى 37.1 قدم مكعب مع طي المقاعد الخلفية.

وتم تزويد السيارة بمجموعة أدوات رقمية مقاس 10.25 بوصة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، ويوجد نظام واي فاي، وراديو ونظام تحكم صوتي وعدد آخر من التطبيقات.

يتم تشغيل EX3 بواسطة محرك كهربائي واحد ينتج 94 حصانًا، و180 نيوتن متر، وعلى الرغم من الأرقام التي تدل على الأداء الضعيف؛ فإن الشركة تزعم أن السيارة على قدم المساواة مع مركبات البنزين من حيث الأداء، بينما توفر البطارية المبردة بالسائل 37.23 كيلووات في الساعة نطاقًا يصل إلى 322 كم (200 ميل) وفقًا لمركز القيادة الأوروبية الجديد (NEDC) في الصين.

ويمكن أن تنتقل البطارية من الفراغ التام إلى شحن بنسبة 80% في أقل من نصف ساعة، مما يوفر حوالي 250 كيلومترًا كمدى سير.
أما بالنسبة للسلامة، فيوجد بالسيارة وسائد هوائية مزدوجة، وأجهزة استشعار للرجوع إلى الخلف، وكاميرات، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام ABS وEBD.

وحسب تصريح الشركة، ستتوفر السيارة مبدئيًا في الصين من خلال شبكة وكلاء الشركة المكونة من 20 مدينة، ولكن الهدف هو أن يتم تصديرها إلى أسواق أخرى في المستقبل.

جيلي الصينية تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة بسعر مميز (الإنترنت)
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