وحش جديد للطرق الواعرة من «إيسوزو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 03:10 مساء
شركة إيسوزو تتحالف وشركة Arctic Trucks لتقديم نسخة معدلة من سيارتها D-Max (الإنترنت)

تحالفت شركة إيسوزو مع شركة Arctic Trucks لتقديم نسخة معدلة من سيارتها D-Max الجديدة.
النسخة المعدلة حصلت على اسم «D-Max AT35» ومن المقرر طرح هذه النسخة للبيع في شهر فبراير العام القادم وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وتتميز الشاحنة البيك أب الجديدة بهيكل قوي ونظام تعليق متطور عالي الأداء من Arctic Trucks، والذي يشتمل على نوابض ومخمدات في المقدمة وقضيب قابل للتعديل قابل للالتفاف وأصفاد ممتدة في الجزء الأمامي.

ولتحكم أقوى، تم وضع إطارات 35 بوصة للسيارة، تصلح لجميع التضاريس، وبسبب ارتفاع الإطارات يمكن للسائق رؤية واسعة للطرق أمامه.
أما مواصفات الأمان، «D-Max AT35» فمزودة بميزة التحذير من الاصطدام الأمامي، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ما يمنحها أعلى الدرجات في أحدث اختبارات السلامة Euro NCAP.

وتشمل ميزات أخرى مثل التعرف على إشارات المرور والتحكم في السرعة والكاميرا الخلفية وأجهزة استشعار لوقوف السيارة.
أما المقصورة الداخلية، فيوجد مساند للرأس وحصائر أرضية تحمل علامة Arctic Trucks ، مع مقاعد مكسوة بالجلد بالإضافة إلى نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto، كما يتوفر أيضًا ومساحات للزجاج الأمامي تلقائيًا ومنفذ HDMI، وأنظمة تدفئة للمقاعد.

وحسب بيان الشركة، ستحصل السيارة الجديدة المعدلة على ضمان لمدة خمس سنوات أو 125 ألف ميل.
أما الأداء، فسيتم طرح السيارة بمحرك ديزل سعة 3 لترات بقوة 190 حصانًا، مع علبة سرعة مكونة من ست سرعات، وبعزم دوران مقدارة 450 نيوتين/ متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.

من جانبه، أعلن العضو المنتدب لشركة إيسوزو في بريطانيا، أن الشركة أرادت البناء على نقاط قوة السيارة المرغوبة للغاية، وأنهم سعداء جدًا بالتعاون مع شركة Arctic Trucks.

يذكر أن شركة Arctic Trucks هي شركة تعمل في المملكة المتحدة والنرويج وفنلندا وبولندا وروسيا والإمارات العربية المتحدة. ومتخصصون في تعديل السيارات لتكون صالحة في السير على الطرق غير الممهدة والصعبة.

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