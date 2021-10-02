تعرف على أسرع «SUV» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 12:03 مساء
برابوس 900 Rocket أسرع SUV في العالم بقوة 900 حصان (الإنترنت)

كشفت شركة برابوس الألمانية أحدث تعديلاتها على السيارة مرسيدس AMG GLE 63 S 4MATIC كوبيه، بقوة بلغت 900 حصان، لتصبح أسرع سيارة دفع رباعي في العالم، مع شواحن توربينية خاصة، وعادم أعلى صوتًا، ومجموعة من الحافات غير التقليدية.

كشفت برابوس عن العديد من النسخ روكيت 900 فيما سبق وكل نموذج يستحق التقدير، ولكن النسخة الأحدث هي الأقوى على الإطلاق، فهي مزودة بمحرك V8 مزدوج الشاحن سعة 4.5 لتر بقوة 900 حصان و922 رطل-قدم من عزم الدوران، وترسل كل هذه القوة إلى جميع العجلات الأربع باستخدام علبة تروس أوتوماتيكية ذات تسع سرعات قابلة للتغيير يدويًا.

ومع زيادة 300 حصان على قوتها، تتمكن مرسيدس AMG GLE 63 S 4MATIC كوبيه، أن تنطلق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 330 كيلومتر في الساعة.

ويبدو أنها منافس قوي لبورش كاين تيربو جي تي، والتي تنتقل من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.1 ثانية فقط بفضل محركها V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو سعة 631 حصانًا.

وحصلت السيارة على إطارات مقاس 24 بوصة من طراز «Monoblock Platinum Edition Z»، ولكن حسب بيان الشركة يجب على من يريد الوصول إلى السرعة القصوى أن يستخدم إطارات Brabus Monoblock Y Platinum Edition مقاس 23 بوصة.

أما التعديلات الخارجية، فإن أحدث إصدار من Rocket 900، يحتوي على كل ما يمكن أن تقدمه برابوس؛ حيث يشتمل الجزء الخارجي المصمم خصيصًا على جناح ذقن جديد ، ومشتت هواء كامل من الكربون، وجناح خلفي أيضًا من الكربون وزخارف من ألياف الكربون، ويمكن للمالكين تحديد مواد مختلفة بألوان عديدة.

وكما متوقع وكالعادة من شركة برابوس للتعديلات، ستكون مرسيدس AMG GLE 63 S 4MATIC كوبيه المعدلة، نادرة وبعدد محدود وهو 25 نسخة فقط، بأسعار تبدأ من 448 ألف دولار أميركي.
هذا المحتوى من تيربو العرب

برابوس 900 Rocket أسرع SUV في العالم بقوة 900 حصان (الإنترنت)
برابوس 900 Rocket أسرع SUV في العالم بقوة 900 حصان (الإنترنت)
برابوس 900 Rocket أسرع SUV في العالم بقوة 900 حصان (الإنترنت)
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