كم يبلغ سعر أسطول سيارات كريستيانو رونالدو؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 12:49 مساء
أسطول سيارات نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو (الإنترنت)

بعد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عزز أسطول سياراته بمركبة من نوع بنتلي فلاينج سبير بقيمة 342 ألف دولار.

وبهذا يصل إجمالي قيمة ما يملكه كريستيانو من سيارات إلى ما يقارب 23 مليون دولار، حسب «عالم السيارات».

وحضر رونالدو إلى مركز تدريب المان يونايتد مؤخرا على متن سيارة بنتلي الفارهة، فيما ظهر خلفه حارسان شخصيان.

ويشتهر أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو بحبه الشديد لامتلاك السيارات الفارهة، إذ يمتلك ما يزيد على 16 سيارة، تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة والكلاسيكية وغيرها.

وهنا نستعرض بعض من أبرز سيارات الأسطورة البرتغالية.

فيراري مونزا
أنفق رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً 1.4 مليون جنيه إسترليني على سيارة فيراري مونزا.

ففي العام 2020، شوهد رونالدو وهو يقوم بجولة في شركة مارانيللو التابعة لشركة فيراري، حيث وقف لالتقاط صورة مع سيارة فورمولا 1 وطلب لنفسه سيارة فيراري مونزا.

كما يمتلك النجم البرتغالي سيارات خارقة مثل فيراري ولامبورجيني ورولز رويس، واعترف رونالدو للإعلامي البريطاني بيرس مورغان في مقابلة أنه يحب أن يكون لديه اثنين من كل شيء.

وفي العام 2017، كانت حاجة رونالدو للسرعة جعلت المهاجم الزئبقي ينفق الأموال على سيارة بوغاتي تشيرون الفضية المذهلة والتي كلفته 2.15 مليون جنيه إسترليني.

بشكل لا يصدق، يمكن أن تصل سرعتها إلى 260 ميلاً في الساعة، وتسير من 0 إلى 60 ميل في أقل من 2.5 ثانية بقليل، وليس أن تورينو ستتيح له الفرصة لقيادتها بهذه السرعة مع حركة المرور المزدحمة في المدينة.

بوغاتي فيرون جراند سبورت
تم إنتاج 450 نسخة فقط من سيارة بوغاتي فيرون جراند سبورت، لذلك أراد رونالدو بالطبع شريحة من تلك الفطيرة النادرة. كلفته 1.7 مليون جنيه إسترليني، وستزداد قيمتها بمرور السنين.

واشترى الأسطورة البرتغالي السيارة كهدية بعد فوزه ببطولة يورو 2016 مع بلاده.

ومن حيث الأداء، فإنها تتسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 2.6 ثانية، ولها غلاف خارجي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون.

أسطول سيارات نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو (الإنترنت)
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كم يبلغ سعر أسطول سيارات كريستيانو رونالدو؟