«Geely» الصينية تنافس «هيونداي» بسيارة كروس جديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 12:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة السيارات الصينية Geely عن مركبة Haoyue الجديدة التي صُمّمت لتكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Tucson من هيونداي.

وتأتي السيارة الجديدة بتصميم شبيه بتصاميم سيارات Haoyue التي طرحت العام الماضي، لكنها حصلت على تعديلات تمنحها طابعًا أكثر عصرية وتميزًا منها الشكل الجديد لممتصات الصدمات وتصميم فتحات العوادم المعدل، وتصميم أقراص العجلات، وعناصر الكروم التي باتت تتداخل مع الهيكل الخارجي بصورة مميزة، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة هذه المركبة فجُهِّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لسبعة ركاب، ويمكن تدفئة وتبريد المقاعد عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت واجهة القيادة على أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية أو لاسلكيا عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

كما زودت Haoyue بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة للحفاظ على المسار أثناء التنقل، فضلا عن حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات وسعة 1.8 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 184 حصانًا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بست وسبع سرعات.

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