فولفو كهربائية بالكامل في 2030

مع تنامي سوق صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة منعدمة الانبعاثات الكربونية، تحاول معظم شركات صناعة السيارات التحول الكامل لإنتاج سيارات كهربائية فقط في أقرب وقت لتجاري المتغيرات الحالية والكبيرة في أسواق السيارات.



وفي هذا السياق، كشفت التقارير العالمية الإخبارية أن شركة فولفو السويدية تنوي التحول تدريجيًا من الآن لتصبح صانعة للسيارات الكهربائية فقط بحلول العام 2030، وهو تقريبًا نفس موعد غالبية الشركات الأخرى التي أعلنت عن خططها في وقت سابق وذلك وفقا لموقع «القيادي».



ولن يتضمن تحويل مصانعها على السيارات التي تعتمد فقط على محركات الاحتراق الداخلي للوقود (البنزين)، بل المفاجأة أن حتى السيارات الهجينة لن تدخل ضمن نطاق صناعتها مرة أخرى بحلول العام 2030، لتحتفل فولفو مع البيئة بحقبة جديدة تحمل أخبار سارة للكوكب وسكانه.



تعاون فولفو مع غوغل

كشفت علامة فولفو السويدية عن عملها على توسيع مجال تعاونها مع شركة غوغل في إمداد سياراتها بالأنظمة المعلوماتية التي تعتمد على نظام تشغيل أندرويد.



وذكرت شركة فولفو بأنها ترغب في تزويد سيارتها بشكل أكبر بتطبيقات خدمات غوغل والتي تتضمن التحميل من متجر جوجل إضافة إلى خدمة مساعد غوغل للأوامر الصوتية.



وتتيح خدمة مساعد غوغل للأوامر الصوتية التحكم في الكثير من الأمور في تقنيات السيارة مثل درجة حرارة المكيف أو تشغيل الموسيقى أو تحديد الوجهة نظام الملاحة وكذلك إرسال الرسائل النصية.



ومن ناحية أخرى، سيوفر نظام أندرويد المستخدمية بتجارب شبيهة باستخدام الهواتف الذكية مع طريقة استخدام مختلفة.



وستمكن هذه الطريقة مستخدمي سيارات فولفو من التحكم بشكل مختلف في ظروف القيادة وذلك عن طريق التحكم في الكثير من التقنيات والمميزاد من خلال الإزار الموجودة في عجلة القيادة مع الأوامر الصوتية.



يأتي ذلك بعدما قدمت شركة فولفو السويدية أول نظام معلوماتي يعمل بنظام تشغيل أندرويد في موديل XC40 ريتشارد الكهربائي.



وتطمح فولفو إلى توسيع اعتماد هذه التجربة وإمداد طرازات أخرى بنظام أندرويد مثل XC60 وS90 وV90 وكذلك V90 Cross Country، وكشفت التقارير بأن فولفو ستدخل نظام أندرويد في الطرازات المذكورة بداية من العام المقبل.