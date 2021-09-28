ثقوب الإطارات.. سبب تواجدها وفوائدها؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 03:30 مساء

هل تعتقد أن استخدام عجلات بلوح كامل من المعدن هو شيء جيد؟ وربما يتساءل البعض لماذا نستخدم إطارات مُفرغة؟ وهل هذا مجرد تقليد مُستوحى من العجلات الخشبية القديمة؟

حسنا، في الماضي أدرك الناس بأنه لا ينبغي استخدام عجلات خشبية مُسمطة مهما كان وزن العربة التي تجرها.

تم إجراء التحوّل بسبب أن ذلك يزيد من الوزن الفعلي للعجلة، في حين أن الغرض الأساسي لهذه الثقوب هو ارتكاز الثقل على المحور، وتوزيع وزن العربة بالتساوي جنبا إلى جنب مع الحد الأدنى من وزن العجلة نفسها وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

إضافة إلى تقليل الوزن، فإن لهذه الثقوب والفراغات دور مُهم في نظام التعليق المسؤول عن الثبات والتوازن في هيكل السيارة وغرفة القيادة والمحافظ على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات، وجعله يعمل بشكل أكثر كفاءة. ومن المهم أن صُنع إطارات خفيفة الوزن سيجعل السيارة تسير بسلاسة أكبر.

وهناك عامل ثانوي آخر هو الزخم الزاوي، إذ إنه كلما كان وزن الجسم الدوار أقل، كلما قلّ القصور الذاتي في الإطارات التي سوف تُقلّل الزخم الزاوي. عندما تلتف السيارة عند المنعطفات، فإن الزخم الزاوي يسبب في ابتعاد جسم السيارة عن اتجاه الالتفاف، وبالتالي فإن خفض الوزن يساعد على خفض تلك اللحظة من التحول الزاوي لتجنب أي حوادث من لفة الجسم عند تحول الزاوية.

فائدة أخرى لهذه الفراغات، وهي أنها تساعد على التهوية، إذ إنها تسمح بتدفق الهواء المُناسب لتبريد الفرامل.

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