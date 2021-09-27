إطارات ذكية تخفض استهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 03:54 مساء
شركة كونتيننتال تنتج إطارات ذكية من تعمل تلقائيا على خفض استهلاك الوقود (الإنترنت)

قدمت شركة كونتيننتال الرائدة في صناعة إطارات السيارات أحدث ابتكاراتها من الإطارات، وهي الإطارات الذكية.

الإطارات الذكية حصلت على مزايا وتقنيات حديثة، كما تمتلك قدرات عالية للتكيف مع الطرق المختلفة أثناء السير، مما يجعلها تعتلي قمة صناعة الإطارات، وتمثل الواجهة المستقبلية لصناعة إطارات السيارات وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وذكرت الشركة الألمانية عددا من المزايا المتطورة التي تمتلكها هذه الإطارات الذكية، ومنها تنبيه قائد السيارة في حال تعرض أحد الإطارات لأي ضرر أثناء السير، مع إمكانية خفض استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عن طريق قدرتها على ضبط ضغط الهواء بها بطريقة أوتوماتيكية.

حيث إنه من المتعارف أنه عند انخفاض ضغط الهواء داخل الإطار أثناء السير فإنه يسبب زيادة استهلاك الوقود، ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة التصاق الإطار بالأرض، مما يضطر معه المحرك إلى بذل جهد أكبر للتحرك بصورة طبيعية، لذا يضخ كمية أكبر من الوقود.

وأكدت دراسات علمية أنه في حال ما كانت الإطارات تعاني من نقص في ضغط الهواء بنسبة 7.5 رطل لكل بوصة مربعة مثلاً، فإنها تتسبب في الاستهلاك السلبي للوقود بمعدل 2.8%.

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