شعار جديد لـ فولفو

فولفو تكشف شعارها الجديد بتصميم ثنائي الأبعاد.

كشفت صانعة السيارات فولفو شعارها الجديد بتصميم ثنائي الأبعاد بشكل أكثر بساطة ومناسب للعصر الحالي.

شعار فولفو الذي جاء محافظًا على هوية Iron Mark المتمثلة في السهم البارز، وهو تصميم مقتبس من رمز كلاسيكي لكوكب المريخ، ومعدن الحديد.

ولم تكشف فولفو موعد دخول الشعار الجديد للمنتجات والمنشورات الرسمية الخاصة بها. سيستغرق الأمر بعض الوقت على كل حال وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ومن المعروف أن شعار فولو Iron Mark الأول تم استعماله لأول مرة في عام 1930، بالطبع حصل الشعار على تحديثات متعددة من حين لآخر. وبالنسبة لأحدث الشعارات المتميزة باللون الأزرق كخلفية لاسم فولفو فقد شوهدت منذ بداية الألفية.