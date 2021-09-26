صور مسربة لـ«لينكون سيدان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 04:15 مساء
سيارة سيدان فاخرة جديدة من «لينكون»

غادرت صانعة السيارات «لينكون» سوق سيارات السيدان الفاخر، بعد إيقاف إنتاج سيارة «كونتيننتال» في نهاية 2020.

لكن الأخبار الجديدة تشير إلى عزم العلامة للعودة بالفعل لصناعة سيارات السيدان، وهذا حسب تسريبات أخيرة، أظهرت صورًا لتصاميم مبدئية لسيدان فاخرة جديدة من «لينكون» مبنية على سيارة «زيفير» الاختبارية المدشنة في معرض شانغهاي 2021 للسيارات، وذلك وفقًا لموقع «القيادي»

أبعاد السيارة الخارجية مطابقة تمامًا لسيارة «زيفير» الاختبارية، بقاعدة عجلات طويلة وسقف رياضي ومصابيح أمامية أكثر واقعية من مصابيح الكونسيبت، ومصدات مختلفة عن الكونسيبت.

ومن المرجح أن تستخدم السيارة لمحركات تيربو متعددة وتصميم داخلي مماثل للسيارة الاختبارية بشاشة ترفيهية ضخمة وطابع مستقبلي عام.
كما أن «لينكون» أكدت رسميًّا بالفعل تطوير موديل إنتاجي مبني على «زيفير» سيدان، مع توقعات بتدشينه في نهاية 2021.

سيارة سيدان فاخرة جديدة من «لينكون»
سيارة سيدان فاخرة جديدة من «لينكون»
سيارة سيدان فاخرة جديدة من «لينكون»
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