جديد هوندا «باسبورت 2022»

«باسبورت 2022» بالتحديثات الجديدة تنطلق رسميًا

أزاحت هوندا الستار عن سيارة «باسبورت 2022» بالتحديثات الجديدة والتي يمكن اعتبارها النسخة الأصغر بصفي مقاعد لموديل بايلوت.

وفيما حصلت هوندا باسبورت الـSUV على جملة تحديثات جمالية ونسخة تضاريس وعرة جديدة للمنافسة بشكل أفضل في فئتها، وتم إضافة فئة تريل سبورت الجديدة للدروب الوعرة، والتي تتميز بجنوط 18 حصرية على الفئة وإطارات جديدة ودفع كلي قياسي مع تعديلات ميكانيكية محدودة هدفت لتحسين ثبات السيارة، كما تتميز هذه الفئة بلمسات برتقالية فريدة بالخارج والداخل وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

جميع الفئات متوفرة بمحرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.. لا تغييرات هنا.

التحديثات العامة الأخرى لباقي الفئات تشمل مصدات جديدة وفتحات عادم أكبر ومقاعد جلدية مثقوبة جديدة لبعض الفئات، وتشمل المواصفات القياسية لباسبورت 2022 شاشة ترفيهية 8 إنش بتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو للتكامل مع الجوال ومصابيح LED وغيرها.

ستأتي هوندا «باسبورت 2022» فيس ليفت في الأسواق في الربع الأخير من العام الجاري.

«باسبورت 2022» بالتحديثات الجديدة تنطلق رسميًا

«باسبورت 2022» بالتحديثات الجديدة تنطلق رسميًا

«باسبورت 2022» بالتحديثات الجديدة تنطلق رسميًا