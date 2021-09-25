تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»

«لاندكروزر 2022» تحصل على حزمة تعديلات جديدة

من المعروف عن الشركة اليابانية ليبرتي ووك تعديلاتها الرائعة لسيارات لامبورجيني هوراكان ونيسان جي تي آر وسيارات رياضية وغيرها.

الجديد اليوم أن الشركة بدأت الاهتمام بسيارات التضاريس الوعرة مثل لاندكروزر الجديدة، والإصدار المعدل الجديد لـ«لاندكروزر 2022» سيتوفر في بداية العام المقبل وتشمل مزاياه امتدادًا جديدًا للمصد بمصابيح LED إضافية ولمسات أخرى تهدف لتحسين الأداء الإيروديناميكي للسيارة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

فيما تستبدل الشركة شعار تويوتا بشعار Liberty Walk للعلامة على الشبك بزخرفات كربونية، كما نرى عجلات جديدة ضخمة واسعة وأجنحة مزدوجة جديدة.

شركة ليبرتي ووك تسعر التعديلات بحوالي 17.900 دولار لحزمة التعديلات الجديدة المتوفرة خلال أشهر من الآن.