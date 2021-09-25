فورد تطور «برونكو رابتر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 12:03 مساء
فورد تعلن رسميًا عن تطوير «برونكو رابتر» عالية الأداء

كشفت شركة فورد بشكل رسمي عن تطويرها نسخة «برونكو رابتر» عالية الأداء بعد الظهور المتكرر في الصور التجسسية ولتبدأ بالتشويق للـSUV الجديدة.

الفيديو التشويقي الذي نشرته فورد بالكاد يكشف عن شبك السيارة والغبار الذي تثيره أثناء انطلاقها في الصحراء بمحركها الجديد القوي، مع تأكيد طرحها في الأسواق في 2022.

فيما تشير بعض التسريبات إلى توفر «برونكو رابتر» بفئتين، الأعلى منهما مزودة بمزايا فاخرة تشمل تدفئة المقود والشحن اللاسلكي للجوال والكروز كونترول المتكيف ونظام سمعي بـ10 مكبرات صوت وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

يرجح اعتماد فورد «برونكو رابتر» على نفس محرك إكسبلورر ST سعة 3.0 لتر 6 سلندر إيكوبوست بقوة 406 أحصنة وعزم 562 نيوتن متر، وهي زيادة حوالي 71 حصانًا عن محرك 2.7 لتر 6 سلندر الحالي لبرونكو.

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