نصائح لحماية سيارتك في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 02:25 مساء
السيارة في الشتاء تتعرض لتغيرات الجو ما يسبب مشاكل عدة (الإنترنت)

مع اقتراب فصل الشتاء، يفكر أصحاب السيارات في كيفية مواجهة المشكلات التي قد تصيب مركباتهم بفعل التغيرات الجوية من برودة ومطر وغير ذلك.

وتقدم الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، ونادي السيارات الألماني، جمعية الفحص الفني، بعض الحلول والنصائح للتغلب على مشاكل فصل الشتاء، حسب «تيربو العرب».

يجنبك فحص السيارة وإجراء الصيانة في مواعيد منتظمة مشاكل فصل الشتاء الكبيرة التي تواجهها سيارتك.

ويعد فحص مساحات الزجاج الأمامية أمرًا مهمًا بعد عملية التنظيف، وذلك للتأكد ما إذا كانت تعمل بشكل جيد أم لا، وهل يلزم استبدال أنصال المساحات.

وللتغلب على مشكلة التجمد التي تحدث بفعل انخفاض درجة الحرارة، يجب استخدام مادة الحماية من التجمد في خزان المبرد، مع وضع مزيل الصقيع على أقفال الأبواب.

ولمزيد من الأمان ينصح بتبديل الإطارات بأخرى شتوية، فهي تقدم قوة الالتصاق عن الإطارات الصيفية ومواءمة للسير في الأجواء المنخفضة الحرارة، وأكد نادي السيارات الألماني على ضرورة ألا يقل عمق المداس بتلك الإطارات عن أربعة ملليمترات.

أما السيارات القديمة فأغلب مشاكلها أثناء فصل الشتاء بسبب البطارية، وذلك حسب دراسة نادي السيارات الألماني، لذلك يجب فحصها بشكل دوري.

وأشار الخبراء إلى أن محركات الديزل تلزم عناية خاصة، وذلك لأن الديزل يمكن أن يتجمد بفعل درجات الحرارة المنخفضة، ولذلك يجب فحص فلتر الوقود والتزود بوقود الشتاء في الوقت المناسب.

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