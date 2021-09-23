شركة «تويوتا» تعلق إنتاج «لاند كروزر - 300»

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تعتزم «تويوتا»، بصفتها شركة عملاقة بصناعة السيارات اليابانية، في أكتوبر المقبل إيقاف خطوط تجميع السيارات في مصانعها داخل اليابان وخارجها لمدة 11 يومًا.

وذلك لاندلاع وباء فيروس «كورونا» في مرافقها العالمية المتخصصة بإنتاج الإلكترونيات الميكرووية في جنوب شرق آسيا، الأمر الذي سيزيد من النقص العالمي للرقائق الإلكترونية التي تستخدم في السيارات، وفق «روسيا اليوم».

وسيطال تعليق الإنتاج كل الموديلات، بما في ذلك رباعية الدفع «لاند كروزر – 300»، بصفتها سيارة رائدة في أسرة السيارات رباعية الدفع التابعة للشركة.

وجاء في بيان نشرته الشركة أن «تويوتا» تقلّص الإنتاج العالمي بـ400 ألف سيارة في سبتمبر وأكتوبر ( 40 ألف سيارة في اليابان و30 ألف سيارة خارجها في سبتمبر الجاري و150 ألف سيارة في اليابان و180 ألف سيارة خارجها في أكتوبر المقبل)، مقارنة بأغسطس الماضي.

وأوضح البيان: «فيما يتعلق بتوقعات الإنتاج السنوي للعام المالي الذي ينتهي في 30 مارس العام 2022، فإننا نصحح حجم الإنتاج المحتمل حتى 9 ملايين سيارة، مقارنة بالتوقعات السابقة بإنتاج 9.3 مليون سيارة، فيما لا يزال الطلب على سيارات تويوتا عاليًا جدًا على الرغم من أن آفاق نوفمبر المقبل والفترة اللاحقة تبقى غامضة».