فيراري تستعين بمحركات التيربو

فيراري تقدم محركات V12 تيربو للمرة الأولى

تعتبر محركات V12 أحد ركائز علامة فيراري التجارية وهي تعود لأول سيارة قدمتها الصانعة الإيطالية 1947. ومن أجل إبقائها والحفاظ عليها ستقدم الشركة بعض التغييرات الضرورية لمعايير الانبعاثات.

ومن المتوقع أن تقدم فيراري محركات V12 تيربو لتحسين أداء كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات، كما يقترح التقرير أن تخفض الشركة السعة اللترية للمحرك من 6.5 لتر الحالية، ربما إلى 6 لتر أو أقل. مع ذلك، تقترح تقارير سابقة أن فيراري لن تغيير محركات V12 بهذه الطريقة، بدلاً من ذلك ستقدم نظاما هجينا مع المحافظة على التنفس الطبيعي لمحرك V12 وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وبحسب فيراري فإنها ستستمر بإنتاج وبيع السيارات بمحركات V12 طالما كان القانون يسمح بذلك. ولذا فمن المتوقع أن تأتي فيراري بوروسانجوي بمحركات V12 ولو في جيلها الأول على الأقل.

