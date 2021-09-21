«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 03:43 مساء
الكشف عن «مازدا CX-5» موديل 2022 المحدثة

كشفت «مازدا» سيارتها «CX-5» موديل 2022 بتحديثات جمالية خفيفة للتصميم الخارجي والداخلي، وتحديثات ميكانيكية مهمة وتقنيات سلامة جديدة.

ولنبدأ بالخارجية التي حصلت على مصدات خلفية وأمامية معاد تصميمها، وشبك ثلاثي الأبعاد مدعوم بلمسات كروم أنيقة متصلة بالمصابيح الأمامية «LED» الجديدة، كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية «LED» أنحف بعض الشيء، وعدة أشكال جديدة للجنوط، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

كما أضافت «مازدا» فئتين جديدتين هما فئة 2.5 توربو وفئة 2.5 توربو سيجنيتشر الأعلى أداءً وفخامة في المجال، وتتميز الفئتان بزخرفات سوداء مصقولة خارجية حصرية ولمسات حمراء وتخييط أحمر أنيق وزخرفات خشبية بالداخلية.

وبالانتقال للتصميم الداخلي نرى تحديثات مهمة تشمل مقاعد جديدة، مع تحديث ودعم تقنيات الكروز الآلي وتحرك السيارة في الزحام، وتستمر شاشة المعلومات الترفيهية 10.25 إنش دون تغيير.

ربما الأهم من هذه التحديثات هو تحسين «مازدا» نظام التعليق والهيكل الخارجي والشاسيه، بهدف تحسين راحة القيادة بشكل عام، مع خفض مستويات الإزعاج الصوتي بشكل هائل في المقصورة وفق تصريحات «مازدا»، خاصة عند القيادة على السطوح غير المستوية.

وتتوفر «CX-5» المحدثة بمحرك 2.5 لتر بقوة 190 حصانًا وعزم دوران 252 نيوتن/ متر، مع توفر محرك آخر تيربو 2.5 لتر بقوة 254 حصانًا وعزم 434 نيوتن/ متر، مع تحسين استجابة ناقل الحركة الأوتوماتيكي 6 سرعات.
 

الكشف عن «مازدا CX-5» موديل 2022 المحدثة
الكشف عن «مازدا CX-5» موديل 2022 المحدثة
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«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة